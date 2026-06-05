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中職》穀保家商可能轉型 高志綱：這兩個字一直在我身上

2026/06/05 20:51

高志綱。（資料照，記者李惠洲攝）高志綱。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕穀保家商規劃自明年起停招現行職科，朝向精緻高國中小學轉型，1995年創立的棒球隊會用何種方式延續仍需討論，曾任第1屆穀保OB會長的統一獅一、二軍總監兼任統籌教練高志綱表示，可以理解母校轉型的考量，感謝穀保多年來對球員的照顧。

高志綱指出，他是棒球隊第2屆校友，從高中到現在快30年，「穀保」這兩個字一直掛在他的身上，即便畢業仍與學校師長保持聯繫，現在很多學校面臨少子化，轉型是很現實的考量，聽到消息雖然嚇一跳卻可以理解，只是基於個人的情感，仍覺得棒球隊離開穀保非常可惜。

高志綱表示，歷屆董事長對學生的照顧毋庸置疑，感謝校方30年來對棒球隊的支持，也感謝「蔡董」蔡明堂對球隊的用心，相信球隊就算沒有留在穀保，蔡明堂仍會努力讓球隊繼續存在，「有看到新聞說，蔡董應該會把球隊轉到也在三重的其他學校。」

穀保家商青棒隊前身是面臨解散的東海中學青棒隊，在蔡明堂的奔走下把球隊移到穀保家商，逐漸發展為國內青棒強權，培養出張誌家、陳志誠、林恩宇、高志綱、林智平、陳冠宇、王威晨、江少慶、王柏融、潘傑楷、岳東華、王正棠、岳政華、邱智呈、王彥程、林昱珉、潘文輝、林盛恩、林佳緯、孫易磊、陳睦衡、蕭齊、張峻瑋等職棒球員。

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