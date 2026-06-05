自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG冠軍賽》霍力飛延長賽挺身而出 勇士險勝領航猿開胡

2026/06/05 22:04

臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLＧ總冠軍賽今點燃戰火，富邦勇士今在延長賽靠霍力飛挺身而出，以97：95險勝衛冕軍桃園領航猿，在總冠軍賽取得1：0領先。

領航猿拿下21勝3負拿下例行賽龍頭，直接鎖定總冠軍賽門票，勇士則在季後賽首輪以3：1淘汰台鋼獵鷹，連兩年與領航猿爭冠。

雙方開賽慢熱手感欠佳，領航猿靠節末葛拉漢得手、伯朗上籃得分，帶著15：12的些微領先進入次節，第二節雙方持續拉鋸，打完上半場兩隊以40：40戰成平手，陳又瑋拿下全場最高10分，古德溫10投1中只拿8分，領航猿以盧峻翔9分最佳，三分球命中率僅15.8%。

臺北富邦勇士陳又瑋。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士陳又瑋。（記者陳志曲攝）

易籃後雙方持續你來我往，勇士此節靠古德溫獨攬8分，以及莫巴耶節末2罰俱中，帶著61：60領先進入決勝節，末節兩軍仍然僵持不下，古德溫在倒數1分3秒飆進今天第一顆三分彈，助隊取得82：79領先，接著李家慷外線出手落空，古德溫2罰1中後，關達祐上籃得分助隊追到81：83，陳又瑋關鍵時刻2罰都沒進，將李家慷送上罰球線後，李家慷兩罰都進，古德溫操刀最後一擊沒進，兩隊以83：83加班再戰。

霍力飛延長賽挺身而出關鍵時刻連拿4分，幫助勇士取得超前，古德溫最後9秒賞給李家慷火鍋，接著站上罰球線2罰1中，雖然盧峻翔隨後外線破網，不過領航猿在陳又瑋2罰未進後已經沒有時間，最終以2分差吞下敗仗。

勇士此役團隊命中率43.6%，外線命中率23.5%，全場發生23次失誤，古德溫30分、6籃板、6助攻，2阻攻、2抄截，陳又瑋17分、9籃板、4抄截，洪楷傑5投5中包括3記三分球挹注13分。
領航猿整體命中率僅37.8%，三分球命中率更只有19.4%，盧峻翔全場26投9中拿下26分，阿提諾17分、9籃板，伯朗16分、14籃板，陳將双14分演出，葛拉漢10分作收。

臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士揚科維奇（右）。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士揚科維奇（右）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士洪楷傑。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士洪楷傑。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿李家慷關鍵罰球，將比賽帶進延長賽。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿李家慷關鍵罰球，將比賽帶進延長賽。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中