PLG冠軍賽》霍力飛延長賽挺身而出 勇士險勝領航猿開胡

臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLＧ總冠軍賽今點燃戰火，富邦勇士今在延長賽靠霍力飛挺身而出，以97：95險勝衛冕軍桃園領航猿，在總冠軍賽取得1：0領先。

領航猿拿下21勝3負拿下例行賽龍頭，直接鎖定總冠軍賽門票，勇士則在季後賽首輪以3：1淘汰台鋼獵鷹，連兩年與領航猿爭冠。

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雙方開賽慢熱手感欠佳，領航猿靠節末葛拉漢得手、伯朗上籃得分，帶著15：12的些微領先進入次節，第二節雙方持續拉鋸，打完上半場兩隊以40：40戰成平手，陳又瑋拿下全場最高10分，古德溫10投1中只拿8分，領航猿以盧峻翔9分最佳，三分球命中率僅15.8%。

臺北富邦勇士陳又瑋。（記者陳志曲攝）

易籃後雙方持續你來我往，勇士此節靠古德溫獨攬8分，以及莫巴耶節末2罰俱中，帶著61：60領先進入決勝節，末節兩軍仍然僵持不下，古德溫在倒數1分3秒飆進今天第一顆三分彈，助隊取得82：79領先，接著李家慷外線出手落空，古德溫2罰1中後，關達祐上籃得分助隊追到81：83，陳又瑋關鍵時刻2罰都沒進，將李家慷送上罰球線後，李家慷兩罰都進，古德溫操刀最後一擊沒進，兩隊以83：83加班再戰。

霍力飛延長賽挺身而出關鍵時刻連拿4分，幫助勇士取得超前，古德溫最後9秒賞給李家慷火鍋，接著站上罰球線2罰1中，雖然盧峻翔隨後外線破網，不過領航猿在陳又瑋2罰未進後已經沒有時間，最終以2分差吞下敗仗。

勇士此役團隊命中率43.6%，外線命中率23.5%，全場發生23次失誤，古德溫30分、6籃板、6助攻，2阻攻、2抄截，陳又瑋17分、9籃板、4抄截，洪楷傑5投5中包括3記三分球挹注13分。

領航猿整體命中率僅37.8%，三分球命中率更只有19.4%，盧峻翔全場26投9中拿下26分，阿提諾17分、9籃板，伯朗16分、14籃板，陳將双14分演出，葛拉漢10分作收。

臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士揚科維奇（右）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士洪楷傑。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿李家慷關鍵罰球，將比賽帶進延長賽。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士霍力飛延長賽關鍵得分幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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