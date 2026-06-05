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中職》0：5→7：6 中信兄弟逆襲樂天桃猿

2026/06/05 22:24

兄弟逆轉桃猿。（記者廖耀東攝）兄弟逆轉桃猿。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟今天靠8局下許基宏擊出勝利打點安打，最終就以7：6逆轉勝樂天桃猿。

前3局雙方都無功而返，4局上樂天進攻，張趙紘率先掃出二壘安打，林子偉安打，馬傑森選到四壞保送擠成滿壘，嚴宏鈞同樣被保送擠回1分，林政華掃出右外野方向滿貫砲拉開比分，這不但是本季首轟，同時也是生涯首發滿貫砲，苦主是兄弟先發投手鄭浩均。

林政華。（記者廖耀東攝）林政華。（記者廖耀東攝）

4局下兄弟反攻，靠2安和2次保送追回2分，5局上樂天靠陳佳樂適時安打進帳1分打點。6局下岳政華轟出3分砲，兄弟在後一路苦追只落後1分，接著兄弟靠江坤宇適時安打追平比分，兩隊戰成6：6平手，也讓鄭浩均敗投解套。

鄭浩均用91球只先發4局，好球只比壞球多1顆，全場出現6次四死球，控球並不理想，被林政華轟滿貫砲更是重傷害，失6分都是責失無關勝敗。

8局下樂天換上左投陳冠宇登板，該局首棒打者岳政華擊出內野軟軟弱滾地球，陳冠宇接球後暴傳一壘，岳政華一口氣攻佔二壘，紀錄上為1安打、1失誤，再靠王威晨內野滾地球跑上三壘，許基宏擊出左外野落點巧妙安打，打下勝利打點。

岳政華單場貢獻雙安包含1轟，打下3分打點，跑回致勝分獲選單場MVP。

岳政華。（記者廖耀東攝）岳政華。（記者廖耀東攝）

江坤宇。（記者廖耀東攝）江坤宇。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）許基宏。（記者廖耀東攝）

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