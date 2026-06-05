中職》富邦悍將第7局灌6分 6：2逆轉勝統一獅

張育豪。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅布雷克雖然連續8場交出至少投6局、最多失2分的優質先發，戰況卻在他退場後瞬間變調，富邦悍將靠7局上猛攻12人次鯨吞6分逆轉戰局，以6：2擊敗獅隊中止3連敗，也讓味全龍上半季封王魔術數字停在M10。

布雷克用89球投完6局，被打2支安打無失分，還投出7次三振，7局上續投只用6球，先被王念好二壘安打再保送范國宸，獅隊啟動牛棚派李軍接手，連續保送李宗賢、王勝偉奉送富邦第1分，再被池恩齊內野滾地球讓富邦扳平，獅隊再換投黃竣彥，先被張育豪擊出單場第2安讓富邦3：2超前，保送申皓瑋後又被林澤彬三壘安打清光壘包再丟3分。

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布雷克自4月7日起連續7場交出至少投7局、最多失2分的優質先發，戰績卻是與防禦率1.87不對等的2勝4敗，今天是他最近8場首次沒能吃完7局，留下2名跑者都被牛棚送回本壘，眼看要用本季第3勝中止3連敗，最終只落得無關勝敗。

魔力藍用96球投6局，被打5支安打失2分，連續7場交出優質先發，雖在0：2落後時退場，靠打線7局上的猛攻拿到本季第4勝，也中止客場3連敗。

布雷克。（記者羅沛德攝）

魔力藍。（記者羅沛德攝）

陳重廷。（記者羅沛德攝）

陳鏞基。（記者羅沛德攝）

張育豪。（記者羅沛德攝）

林澤彬。（記者羅沛德攝）

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