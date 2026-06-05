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中職》專司中繼遇疲勞和腸胃炎 陳柏清談到「及時雨」笑了

2026/06/05 22:38

陳柏清。（資料照，記者李惠洲攝）陳柏清。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕從去年季中轉任中繼後，27歲的台鋼雄鷹左投陳柏清本季至今以12次中繼成功暫居榜首，但他強調就是做好自己的角色，不會特別去想個人獎項，倒是今年專司中繼進入疲勞期，加上遇到腸胃炎來襲，能夠因雨延賽獲得喘息，則露出招牌瞇瞇笑容表示：「有休兩天了」。

今年是台鋼的第3個一軍球季，陳柏清的角色從第1年專職先發拿下6勝，到去年先發5場後轉任後援並收下23次中繼成功，再到今年固定待在牛棚，「對於這個角色，已經滿習慣了」。只是他也坦言，途中一定會遇到疲勞期，在過程中要如何讓自己回復到至少7、80%，是自己的一大課題，「有時候回到基地會跟橫田教練請教，在體能方面也會詢問里隆文教練，如何能讓自己不要在場上那麼快速疲勞」。

儘管目前在中繼排行榜居領先，陳柏清不會去想獎項的事，「球季還很長，很多人都可以競爭這個獎項，我就把我該做的做好。在這個過程中，有做好我的角色，而不是為了得這個獎項而特別做什麼」。

「對我來說，能為球隊拿到勝利，比個人獎項重要。」陳柏清在意的是如何把自己角色扮演好，「途中一定有失敗的時候，在失敗的過程中，怎麼快速調整過來，也是我另一個課題」。

由於最近得了病毒型腸胃炎，陳柏清受訪時戴著口罩，對於昨天和今天因雨延賽，能因「及時雨」而獲得兩天喘息，則靦腆地笑了，期盼明天自己和天氣都能雨過天青。

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