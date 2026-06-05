PLG冠軍賽》衛冕軍領航猿首戰出師不利 一哥盧峻翔點出敗因

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕衛冕軍桃園領航猿今在總冠軍賽首戰激戰至延長賽，以95：97不敵富邦勇士，系列賽陷入0：1落後，一哥盧峻翔表示，團隊出現太多不必要的失誤，「這只是第一戰，我相信我們可以調整得很快。」

領航猿例行賽面對勇士取得7勝1負絕對優勢，今卻陷入苦戰，雙方共57次互換領先，22度戰成平手，最終以2分差在主場吞敗。領航猿今整體命中率僅37.8%，三分球命中率更只有19.4%，盧峻翔全場26投9中拿下26分，阿提諾17分、9籃板，伯朗16分、14籃板，陳將双14分演出，葛拉漢10分作收。

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總教練卡米諾斯賽後坦言，這是一場很難打的比賽，團隊開賽因太興奮導致命中率下降，雖然有效限制勇士快攻得分，成功執行賽前策略，但關鍵時刻籃板沒能掌握，讓霍力飛在籃下拿下重要分數，是必須檢討之處。卡總指出，去年的系列賽也是首戰吞敗，有信心能夠克服劣勢反彈，「去年經歷過一樣的狀況，我們也追回來了，我們知道該如何反擊，禮拜天的比賽會繳出不一樣的表現。」

拿下全隊最高分的年度MVP三連霸得主盧峻翔表示，今天是很艱難的比賽，「雙方都非常有韌性，我們下半場關鍵時刻出現不必要的失誤，失誤被反快攻得分，還有籃下沒抓到籃板這些細節，都是以前我們能夠修正的地方，今天沒能打出我們的節奏，但這只是第一場比賽，我相信我們可以調整得很快。」

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