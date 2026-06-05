中職》生涯首安、首打點、首MVP同場解鎖 張育豪很開心有貢獻

張育豪。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天靠7局上猛攻12人次鯨吞6分逆轉戰局，以6：2擊敗統一獅中止3連敗，也讓味全龍上半季封王魔術數字停在M10，新秀捕手張育豪生涯首安、首次單場雙安相繼達成，第7局的生涯首打點更幫助富邦超前比數，生涯首次獲選單場MVP。

張育豪3局上纏鬥11球仍被三振，是他上一軍後7打數的第4Ｋ，6局上於2好2壞後擊出生涯首安，7局上擊出單場第2安，並以生涯首打點讓富邦以3：2超前，賽後聲音顫抖受訪的原因竟然是冷到發抖，「剛剛被潑（水），大巨蛋有點像冬天一樣，有點在發抖。」

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張育豪指出，之前多半以三振為主，因為很想為球隊做出貢獻，每顆球都盲目攻擊有點太急躁，這場比較不一樣的是選球，把視線拉高一點再攻擊，「是時候該幫球隊做出貢獻，很高興自己辦到了，首安的打席怎麼做出來的，首打點的打席就複製貼上。」

張育豪表示，前陣子沒有安打，不但臉上的笑容都不見，也不太想說話，首安出來有壓力釋放的感覺，謝謝教練團與學長們的鼓勵，這場過程中有點太嗨，情緒控管要再好一點，雖然沒想到那麼快就拿到MVP，但還是會請大家喝飲料。

總教練後藤光尊表示，張育豪這場的工作做得非常好，雖然帶領投手的途中有點小問題，仍順利幫助先發投手拿到勝投，打擊上也打下超前分，7局下會換戴培峰接替蹲捕，主要是他太興奮了，腳踝好像扭了一下，「剛好投手也換了，就連捕手一起換掉。」

張育豪這場還展現出色的盜壘阻殺能力，3局下、5局下分別抓到陳重廷、張翔，連後藤都讚賞地說：「他本來就是臂力非常好的捕手，今天丟出超出平常練習的強度，非常厲害。」

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