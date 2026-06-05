自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》生涯首安、首打點、首MVP同場解鎖 張育豪很開心有貢獻

2026/06/05 22:49

張育豪。（記者羅沛德攝）張育豪。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天靠7局上猛攻12人次鯨吞6分逆轉戰局，以6：2擊敗統一獅中止3連敗，也讓味全龍上半季封王魔術數字停在M10，新秀捕手張育豪生涯首安、首次單場雙安相繼達成，第7局的生涯首打點更幫助富邦超前比數，生涯首次獲選單場MVP。

張育豪3局上纏鬥11球仍被三振，是他上一軍後7打數的第4Ｋ，6局上於2好2壞後擊出生涯首安，7局上擊出單場第2安，並以生涯首打點讓富邦以3：2超前，賽後聲音顫抖受訪的原因竟然是冷到發抖，「剛剛被潑（水），大巨蛋有點像冬天一樣，有點在發抖。」

張育豪指出，之前多半以三振為主，因為很想為球隊做出貢獻，每顆球都盲目攻擊有點太急躁，這場比較不一樣的是選球，把視線拉高一點再攻擊，「是時候該幫球隊做出貢獻，很高興自己辦到了，首安的打席怎麼做出來的，首打點的打席就複製貼上。」

張育豪表示，前陣子沒有安打，不但臉上的笑容都不見，也不太想說話，首安出來有壓力釋放的感覺，謝謝教練團與學長們的鼓勵，這場過程中有點太嗨，情緒控管要再好一點，雖然沒想到那麼快就拿到MVP，但還是會請大家喝飲料。

總教練後藤光尊表示，張育豪這場的工作做得非常好，雖然帶領投手的途中有點小問題，仍順利幫助先發投手拿到勝投，打擊上也打下超前分，7局下會換戴培峰接替蹲捕，主要是他太興奮了，腳踝好像扭了一下，「剛好投手也換了，就連捕手一起換掉。」

張育豪這場還展現出色的盜壘阻殺能力，3局下、5局下分別抓到陳重廷、張翔，連後藤都讚賞地說：「他本來就是臂力非常好的捕手，今天丟出超出平常練習的強度，非常厲害。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中