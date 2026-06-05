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法網》「小鋼砲」梁恩碩女雙4強惜敗 仍締造大滿貫最佳戰績

2026/06/05 23:55

梁恩碩（右起）與日本老將青山修子。（取自WTA X）梁恩碩（右起）與日本老將青山修子。（取自WTA X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「小鋼砲」梁恩碩攜手日本老將青山修子錯失3：0開局，終以5：7、2：6惜敗給第2種子哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic），「台日聯軍」在2026年法國網球公開賽女雙4強止步，梁恩碩雖然無緣爭冠，仍締造職業生涯大滿貫最佳戰績。

不被國際賭盤看好的梁恩碩／青山修子，準決賽面對實力堅強的達妮莉娜 ／克魯尼琪毫無懼色，開賽拉鋸保發，隨即聯手突破，3：0先聲奪人。只不過，第2種子勁敵很快調整回穩，第7局回破扳平，第11局再破，從4：5倒趕3局逆轉得盤。次盤「台日聯軍」試圖重振旗鼓，可惜第3局失守後，又錯失回破機會，盤未再被破發，最終讓達妮莉娜／克魯尼琪連下4分，激戰1小時34分鐘直落2關門。

25歲的梁恩碩，身高僅158公分，發球與底線擊球爆發力十足；至於38歲、154公分的青山修子，鬥志頑強且網前截擊出色，合作無間的台日地虎，在羅蘭加洛斯以快制高，靠著速度與纏鬥韌性連挫身材高大強敵，也是4強唯一非種子黑馬，雖然力戰不敵達妮莉娜／克魯尼琪，兩人合作默契持續升溫，汲取寶貴經驗的梁恩碩，更對於下半年賽季充滿信心。

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