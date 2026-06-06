法網》茲維列夫再度問鼎大滿貫首冠！力退捷克新星重返決賽

茲維列夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽男單4強熱戰，茲維列夫（Alexander Zverev）歷經4盤纏鬥，7：5、6：2、3：6、6：3力退捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik），德國第2種子第2度勇闖決賽，離夢寐以求的大滿貫首冠就剩最後一步。

29歲的茲維列夫發揮經驗優勢，開賽第8局化解危機，第11局把握機會首度破發，順勢先馳得盤。次盤他乘勝追擊，底線打法壓制同樣體型高大的門希克，接連雙破拉開差距拿下。第3盤門希克喊出醫療暫停後，再上陣狀態提升，盤中首度回破並扳回一城；只不過茲維列夫第4盤3：0重掌領先，也重挫年輕對手士氣，最終耗費3小時1分鐘出線，完成對戰2連勝，同時職業生涯第4度挺進大滿貫冠軍戰，「我知道這將是我面臨的最嚴峻的挑戰。我已克服困難，贏得這場比賽，所以很高興。」

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本屆法網冷門連環爆，身為倖存最大咖種子，茲維列夫正是奪冠頭號熱門，他曾三度屈居大滿貫亞軍，即2020年美國公開賽、2024年法網，以及2025年澳洲公開賽，如今天助自助重返紅土大滿貫壓軸舞台，再搶1勝就能成為羅蘭加洛斯贏家，首捧火槍手盃一吐「四大賽皆空」的悶氣，「世事難料，對手可能會發揮得更好，你必須接受這點。我希望週日能再打一場精彩的比賽。」

至於另組4強上演「義大利內戰」，由第10種子科博利（Flavio Cobolli）對決同胞非種子黑馬阿納爾迪（Matteo Arnaldi）。

茲維列夫（右起）與門希客。（歐新社）

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