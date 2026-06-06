梁恩碩法網女雙止步4強　仍寫大滿貫生涯最佳

〔中央社〕「台灣小鋼砲」梁恩碩今天與日籍搭檔青山修子，在法網女雙4強不敵第2種子哈薩克戴妮琳娜、塞爾維亞克魯尼奇，無緣晉級冠軍戰，但仍寫下大滿貫生涯最佳成績。

現年25歲、身高158公分的梁恩碩，這次法國網球公開賽攜手身高154公分的日本38歲老將青山修子，這組「地虎搭檔」在女雙賽場打出驚奇表現，成為唯一非種子的4強組合，可惜今天不敵第2種子哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）、塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），無緣晉級冠軍戰。

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此役首盤開打後，梁恩碩、青山修子開局繳出不錯表現，率先完成破發，幫助「台日聯軍」一度手握4比1領先，甚至有望拔得頭籌，可惜接下來兩度錯失守住發球局的機會，導致比分遭到逆轉，以5比7讓出。

已經沒有退路的梁恩碩、青山修子，次盤在一發成功率下降情況下，先被對手突破，原先有機會回敬破發，沒想到錯失4個破發點，加上第7局又未能守住發球局，讓情勢逐漸倒向對手，最終「台日聯軍」以2比6吞敗。

生涯首度挑戰法網女雙的梁恩碩，不僅與青山修子合力打進4強，自己更成為繼詹詠然、詹皓晴及謝淑薇後，台灣史上第4人躋身法網女雙4強之列，如今雖然與冠軍戰門票擦肩而過，不過梁恩碩仍寫下生涯大滿貫最佳成績。（編輯：徐睿承）1150606

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