MiLB》恭喜！運動家台灣20歲新星林維恩 旅美第2年火速升3A

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系的台灣20歲左投林維恩，今天從小聯盟2A獲升至3A球隊拉斯維加斯飛行者（Las Vegas Aviators），將與台灣25歲右投莊陳仲敖並肩作戰，距離大聯盟只差一步。

林維恩前一場先發是在美國時間5月31日，當天交出7局失1分好投摘勝。林維恩在5月份先發5場，拿到2勝、單月防禦率僅1.78。

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本季林維恩在2A先發10場，交出3勝10敗、防禦率僅1.93，共投51.1局賞53次三振，丟13次保送、5次觸身球，被打擊率0.167，每局被上壘率為0.84。

林維恩在2024年以135萬美元簽約金加盟運動家，展開旅美生涯。去年旅美第一個賽季，林維恩從小聯盟1A起步，最高升至2A。今年林維恩從2A起步，如今火速升上3A。

根據官網顯示，林維恩名列運動家農場第4號大物。

Wei-En Lin is headed to Triple-A!



The A's left-hander has been promoted to @AviatorsLV after posting a 1.93 ERA this season. pic.twitter.com/eozOny9uqa — Minor League Baseball （@MiLB） June 5, 2026

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