MLB》「法官」賈吉坦言4月底受傷 洋基總管：沒人意識到這件事...

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的右側肋骨出現疲勞性骨折，至少缺陣4至6週，暫時沒有歸隊時間表。賈吉坦言，這次的傷勢是在4月底一次撲球時所造成，他帶著不適感持續出賽超過1個月，直到上週時，疼痛已經嚴重到難以忍受。

洋基隊在4月26日（美國時間）作客太空人之戰，當時鎮守右外野的賈吉與二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）追逐一顆飛球，賈吉在撲接過程中為了避免與隊友碰撞，卻可能因此受傷。

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賈吉的表現從5月13日起開始下滑，過去61打數只敲11安，這段期間只有1轟、8分打點，打擊率僅0.180。賈吉本季出賽59場，交出17轟、38分打點，打擊率0.248，目前賈吉被放進10天傷兵名單。

「非常失望。」賈吉今天受訪表示，這也是為什麼我們盡一切可能尋求專家協助，看看裡發生什麼事。但這絕對不是你想聽到的結果，無論是骨折還是任何類似的傷勢。」

為了找出傷勢原因，賈吉本週接受X光檢查、電腦斷層、以及核磁共振（MRI）的檢查，洋基隊希望能藉此確認傷勢狀況。賈吉也找了胸廓出口症候群的治療專家做評估，但他強調，從未認為這次傷勢與胸廓出口症候群有關，若真是如此，他很可能將提前結束本季。

賈吉說，「過去一個月來，我一直感受到那些症狀，而我們也盡一切努力，希望能讓我繼續上場比賽，到了沙加緬度（與運動家之戰）時，情況變得更嚴重一些，所以我已經盡可能撐到最後...最主要的問題是，我沒辦法用自己想要的方式揮棒。而在沙加緬度那幾天的狀況是最糟糕的。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉目前暫停所有棒球相關的活動，「很顯然，沒有人能取代賈吉，我們都知道他對球隊有多重要。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦言，美國時間週一球隊首席運動防護員打電話給他，建議讓賈吉做影響檢查，讓他感到相當意外。

「在那之前，這件事完全不在任何人的考量範圍內，無論從哪個角度來看。」凱許曼說，「我認為是在沙加緬度系列賽接近尾聲時，總教練與球員之間的談話中，這個問題才逐漸浮現出來。但在那之前，無論是球員本人、訓練團隊，還是球團管理層，真的都沒有意識到這件事。」

This appears to be the play when Aaron Judge sustained his rib fracture. April 26 at Houston. Paul Blackburn on the mound. pic.twitter.com/DtAhZD5XFg — Bryan Hoch ⚾️ （@BryanHoch） June 5, 2026

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