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韓職》替王彥程加油！明星賽票數逼近20萬票 先發投手票選暫居第2

2026/06/06 08:08

王彥程（取自韓華鷹IG）王彥程（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓職今年明星賽最佳12人（Best12）的球迷票選在1日開跑後，截至今（6日）上午8點更新的最新數字，效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程在「分享隊」先發投手票選居第2，目前票數接近20萬張，落後24歲的LG雙子宋勝基3萬多張票。

2026年韓職（KBO）明星賽訂7月10、11日在蠶室棒球場舉行，由於蠶室年底將拆除改建巨蛋，也被視為最後一次的蠶室明星賽，別具歷史意義。韓職10隊各推薦12人，包括各守位1人，投手則分為先發、中繼、終結者各推1人，總計120名球員入選候選名單。最終陣容將由70%的球迷投票與30%的球員投票共同決定，訂6月22日公布。

韓華在先發投手部分並未推薦39歲名將左投柳賢振，而是推出「台灣王子」王彥程，當時即引發韓媒關注，也被視為這位台灣好手在韓職人氣上升的指標。目前票選來到第6天，王彥程的人氣不俗，從3日他進行本季第12場先發繳出5局失1分的那天票數居第3，目前則「坐2望1」。根據韓職明星賽官網在台灣時間今早8點更新的票數，王彥程的票數為19萬5061張，宋勝基則為23萬3161張，數字也會不斷更新。

韓職今年仍分成「夢想明星隊」和「分享明星隊」兩隊，夢想隊包括SSG登陸者、三星獅、KT巫師、樂天巨人和斗山熊，分享隊則包括LG雙子、韓華鷹、NC恐龍、起亞虎和培證英雄。

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