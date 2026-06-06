自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》查普曼雙響砲+8打點 巨人18分煙火秀、賞小熊近25場第19敗

2026/06/06 09:16

查普曼。（美聯社）查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人球星查普曼（Matt Chapman）今天交出雙響砲，灌進8分打點創生涯新高，巨人全場擊出7發全壘打，最終在客場以18比3打爆小熊。巨人收下3連勝，

巨人首局靠阿德梅斯（Willy Adames）的兩分砲先馳得點，第4局查普曼擊出滿貫砲，接著施密特（Casey Schmitt）也敲出兩分彈，幫助巨人單局灌進6分。查普曼第5局敲出高飛犧牲打再拿1分。

第6局巨人打線再度爆發，包含阿德梅斯的兩分砲、查普曼的三分彈在內，巨人單局灌進7分大局。第9局考克斯（Jonah Cox）、施密特各敲一發陽春砲追加分數。

巨人整場有19支安打，查普曼單場敲2轟進帳8打點，施密特猛敲4安包含2轟、進帳3分打點。阿德梅斯一人擊出兩轟打進4分打點。巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投5局無失分，收本季第4勝。

小熊打線全場有8安，日籍好手鈴木誠也有一發陽春砲，本季第9轟出爐，單場選到3次保送，賽後打擊率為0.247，整體攻擊指數（OPS）為0.763。

小熊先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）僅投3.2局狂掉8分，被敲8安挨3轟，吞本季第3敗。小熊近25場吞19敗，目前以33勝31敗居國家聯盟中區第四。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中