MLB》查普曼雙響砲+8打點 巨人18分煙火秀、賞小熊近25場第19敗

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人球星查普曼（Matt Chapman）今天交出雙響砲，灌進8分打點創生涯新高，巨人全場擊出7發全壘打，最終在客場以18比3打爆小熊。巨人收下3連勝，

巨人首局靠阿德梅斯（Willy Adames）的兩分砲先馳得點，第4局查普曼擊出滿貫砲，接著施密特（Casey Schmitt）也敲出兩分彈，幫助巨人單局灌進6分。查普曼第5局敲出高飛犧牲打再拿1分。

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第6局巨人打線再度爆發，包含阿德梅斯的兩分砲、查普曼的三分彈在內，巨人單局灌進7分大局。第9局考克斯（Jonah Cox）、施密特各敲一發陽春砲追加分數。

巨人整場有19支安打，查普曼單場敲2轟進帳8打點，施密特猛敲4安包含2轟、進帳3分打點。阿德梅斯一人擊出兩轟打進4分打點。巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投5局無失分，收本季第4勝。

小熊打線全場有8安，日籍好手鈴木誠也有一發陽春砲，本季第9轟出爐，單場選到3次保送，賽後打擊率為0.247，整體攻擊指數（OPS）為0.763。

小熊先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）僅投3.2局狂掉8分，被敲8安挨3轟，吞本季第3敗。小熊近25場吞19敗，目前以33勝31敗居國家聯盟中區第四。

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