自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA冠軍賽》溫班亞瑪致命失誤！尼克險勝馬刺 系列賽2：0領先

2026/06/06 11:29

溫班亞瑪。（歐新社）溫班亞瑪。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽G2今天點燃戰火，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖拿下全場最高29分，但在第四節出現關鍵失誤，尼克在湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下21分、13籃板之下，以105：104險勝馬刺，在系列賽取得2：0領先。

東部冠軍尼克前役靠一哥布朗森（Jalen Brunson）決勝節接管戰局，全場拿下30分，拉出季後賽12連勝，在客場拔得頭籌。馬刺此役重整旗鼓，首節在福克斯（De'Aaron Fox）獨攬9分帶領下，帶著34：25領先進入次節，只是接下來卻陷入得分荒，湯斯（Karl-Anthony Towns）在這節挺身而出攻下12分，加上布里吉斯（Mikal Bridges）三分球3投3中挹注11分，幫助尼克打完前兩節取得56：52反超，湯斯上半場就拿下17分，力壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的7分。

易籃後，尼克開局打出8：2攻勢將比分擴大至雙位數，黑衫軍雖一度靠溫班亞瑪與卡瑟爾（Stephon Castle）的三分球破網追到只剩4分差，不過尼克很快止血，回敬一波8：1，尼克帶著84：75優勢進入決勝節。

末節馬刺持續追分，倒數9分35秒福克斯（De'Aaron Fox）在防守布朗森時兩人一度打出火氣，所幸衝突並未擴大，馬刺緊咬比分，在福克斯與溫班亞瑪帶領下打出14：0，在倒數3分鐘追到97：97，兩隊陷入拉鋸戰，兩隊一哥輪流跳出來，溫班亞瑪的三分打一度助隊取得104：102領先，但布朗森後仰跳投又幫尼克扳平，溫班亞瑪隨後出現要命失誤，把球直接傳到卡瑟爾背上，布朗森抄截後被送上罰球線2罰僅1中，倒數7.5秒溫班亞瑪操刀最後一擊失手，尼克以1分差險勝。

湯斯。（法新社）湯斯。（法新社）

布朗森。（歐新社）布朗森。（歐新社）

溫班亞瑪（左）、湯斯（右）。（美聯社）溫班亞瑪（左）、湯斯（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中