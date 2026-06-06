NBA冠軍賽》溫班亞瑪致命失誤！尼克險勝馬刺 系列賽2：0領先

溫班亞瑪。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽G2今天點燃戰火，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖拿下全場最高29分，但在第四節出現關鍵失誤，尼克在湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下21分、13籃板之下，以105：104險勝馬刺，在系列賽取得2：0領先。

東部冠軍尼克前役靠一哥布朗森（Jalen Brunson）決勝節接管戰局，全場拿下30分，拉出季後賽12連勝，在客場拔得頭籌。馬刺此役重整旗鼓，首節在福克斯（De'Aaron Fox）獨攬9分帶領下，帶著34：25領先進入次節，只是接下來卻陷入得分荒，湯斯（Karl-Anthony Towns）在這節挺身而出攻下12分，加上布里吉斯（Mikal Bridges）三分球3投3中挹注11分，幫助尼克打完前兩節取得56：52反超，湯斯上半場就拿下17分，力壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的7分。

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易籃後，尼克開局打出8：2攻勢將比分擴大至雙位數，黑衫軍雖一度靠溫班亞瑪與卡瑟爾（Stephon Castle）的三分球破網追到只剩4分差，不過尼克很快止血，回敬一波8：1，尼克帶著84：75優勢進入決勝節。

末節馬刺持續追分，倒數9分35秒福克斯（De'Aaron Fox）在防守布朗森時兩人一度打出火氣，所幸衝突並未擴大，馬刺緊咬比分，在福克斯與溫班亞瑪帶領下打出14：0，在倒數3分鐘追到97：97，兩隊陷入拉鋸戰，兩隊一哥輪流跳出來，溫班亞瑪的三分打一度助隊取得104：102領先，但布朗森後仰跳投又幫尼克扳平，溫班亞瑪隨後出現要命失誤，把球直接傳到卡瑟爾背上，布朗森抄截後被送上罰球線2罰僅1中，倒數7.5秒溫班亞瑪操刀最後一擊失手，尼克以1分差險勝。

湯斯。（法新社）

布朗森。（歐新社）

溫班亞瑪（左）、湯斯（右）。（美聯社）

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