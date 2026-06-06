MLB》ERA僅0.46！38歲火球男查普曼關門 助紅襪賞洋基近4戰3敗

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰首戰，紅襪火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）今天後援1局無失分，幫助紅襪在客場以5比3擊敗洋基，條紋軍近4場吞3敗。查普曼開季出賽46場，防禦率僅0.46。

查普曼此戰在第9局下登板，一上來先投出保送，他三振洋基球星沃爾普（Anthony Volpe），雖然又投出保送，讓洋基攻佔一、二壘。查普曼連續解決2名打者，守住勝利，同時收下本季第13次救援成功。查普曼此戰1局無失分、丟2次保送，最快投到98.7英里（約158.8公里）。

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現年38歲的查普曼本季出賽20場，吞下1敗、防禦率僅0.46，有13次救援成功，共投19.2局賞26次三振，每局被上壘率（WHIP）僅0.92。

葛雷。（法新社）

洋基好手萊斯（Ben Rice）首局扛出陽春砲，紅襪3局上1出局攻占滿壘，先用滾地球護送1分追平，接著康崔拉斯（Willson Contreras）擊出適時安打攻下超前1分。4局上紅襪莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）擊出陽春砲再拿1分分，洋基新星瓊斯（Spencer Jones）4局下揮出關鍵二壘安打追回1分。

不過，康崔拉斯第5局轟出兩分砲追加保險分，洋基外野手葛里遜（Trent Grisham）5局下也回敬陽春砲。洋基後面4局都沒有拿到分數，最終紅襪收下勝利。

曾待過洋基的紅襪明星右投葛雷（Sonny Gray），今天主投6.1局失3分，收本季第6勝；洋基「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）主投6局失5分，吞本季第4敗。

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