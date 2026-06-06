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MLB》換教頭有用！從大聯盟墊底翻身 費城人近35戰豪取25勝

2026/06/06 11:09

費城人重砲史瓦伯（右）首次單場4安。（美聯社）費城人重砲史瓦伯（右）首次單場4安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）單場敲出4安寫生涯首次，馬許（Brandon Marsh）、賈西亞（Adolis García）各敲一轟，幫助費城人以8比6擊退白襪。費城人自從美國時間4月27日之後，打出25勝10敗的佳績，爬升上國家聯盟東區第二的位置。

白襪第2局先靠L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）的長打、彼得斯（Tristan Peters）適時安打攻進2分。費城人2局下反攻，馬許轟出追平兩分砲，接著1出局攻佔一、三壘，費城人靠野手選擇攻進超前分，波姆（Alec Bohm）擊出二壘安打再拿2分，費城單局灌進5分逆轉戰局。

第3局白襪葛里查克（Randal Grichuk）擊出陽春砲追分，賈西亞4局下回敬陽春彈。葛里查克與希爾（Derek Hill）在第5局、第6局各敲出一發陽春砲，7局上蒙哥馬利（Colson Montgomery）揮出適時安打，幫助白襪追成6比6平手。

7局下費城索沙（Edmundo Sosa）擊出高飛犧牲打超前比數，白襪火球男多明格茲（Seranthony Domínguez）發生暴投再掉1分，費城單局拿到2分，最終費城人收下4連勝。

費城人隊今年開季打出9勝19敗，當時與大都會並列全大聯盟最差戰績，也讓費城人隊開除總教練湯姆森（Rob Thomson），由馬丁利（Don Mattingly）擔任代理教頭。

自從美國時間4月27日之後，費城人打出25勝10敗，暫居國聯外卡第一的位置，目前以34勝29敗居國家聯盟東區第二，距離分區龍頭勇士有8.5場勝差。

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）6局失5分無關勝敗，鮑蘭（Jonathan Bowlan）1局失1分非自責、本季第2次砸鍋，幸運拿到本季第2勝。火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）1局賞2K無失分，收本季第15次救援成功。

白襪左投左投凱伊（Anthony Kay）主投4局失6分，無關勝敗。哈德森（Bryan Hudson）0.2局失2分吞本季第2敗。白襪目前以33勝30敗居美聯中區第二。

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