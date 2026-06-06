MLB》台美混血好手「費仔」代打展現選球眼 守護者仍吞2連敗

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天沒有先發，他在第9局代打選到保送，但守護者最後在客場仍以2比3敗給遊騎兵，守護者吞下2連敗。

守護者澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana）首局首打席擊出陽春砲，為球隊先馳得點。第4局捕手黑吉斯（Austin Hedges）適時安打，為守護者取得2比0領先

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不過，遊騎兵6局下靠東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出一發陽春砲，當家球星席格（Corey Seager）扛出超前兩分砲，讓遊騎兵逆轉戰局。

9局上守護者最後半局進攻，1出局後費爾柴德上場代打，面對遊騎兵左投拉茲（Jacob Latz），雙方交手5顆球後，費爾柴德選到保送上壘。2出局後，黑吉斯敲出安打攻佔一、二壘，但守護者羅奇歐（Brayan Rocchio）吞再見三振，讓守護者吞2連敗。

席格。（美聯社）

費爾柴德全場1個打席選到保送，本季4場出賽，共7打數敲1安，打擊率0.143，選到2次保送。

守護者投手梅西克（Parker Messick）主投5.2局失3分，吞本季第2敗。守護者目前仍以36勝29敗居美國聯盟中區龍頭。

遊騎兵投手葛雷（Peyton Gray）後援1.2局無失分，收本季第2勝。拉茲後援2局無失分，收本季第9次救援成功。遊騎兵目前以31勝32敗居美聯西區第二。

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