MLB》生涯代表作！佐佐木朗希7局飆10K無失分 卻還是「問天」

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天起與天使展開3連戰，道奇24歲日本右投佐佐木朗希今先發7局無失分，飆出10次三振寫大聯盟生涯單場新高。前7局打完，雙方仍是0比0平手，讓佐佐木朗希無緣本季4勝。

佐佐木朗希開賽連續解決8名打者，其中第2局天使打者馬德里格爾（Nick Madrigal）敲投手前強襲球打中朗希的手套，但道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）徒手接球傳一壘完成刺殺，上演美技守備。佐佐木朗希直到第3局2出局後才投出保送。

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第4局1出局後，佐佐木朗希投出保送，他連續送出2次三振解危。第5局1出局後，佐佐木朗希被馬德里格爾擊出二壘安打，這也是天使團隊首支安打，朗希連續抓到2個出局數化解失分危機。

佐佐木朗希第6局一開始被擊出安打，他連續賞2次三振、再解決天使打者阿德爾（Jo Adell）解危。第7局朗希讓對手3上3下，完成投球工作。

總計佐佐木朗希今天主投7局用98球，其中有72顆好球，送出10次三振寫旅美生涯最佳，只被敲2安，投出2次保送，賽後防禦率為4.03，此戰最快投到100.6英里（約161.9公里）。

天使26歲左投德梅斯（Reid Detmers）也交出6局無失分好投，雙方前7局打完，仍是0比0平手。

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