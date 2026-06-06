28年來首闖世界盃！挪威國家足球隊變身維京戰士超殺

挪威國家足球隊扮成維京人拍攝形象照，以紀念球隊睽違28年再度「出征」世界盃。（圖擷取自「davidyarrow」IG）

〔即時新聞／綜合報導〕2026美加墨世界盃即將在台灣時間6月12日至7月20日盛大開打。挪威國家足球隊日前在峽灣旁集結，手持武器、背景搭配維京戰船，扮成維京人拍攝形象照，以紀念球隊睽違28年再度「出征」世界盃。

據《紐約時報》5日報導，這張經典照片由曾拍攝阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）於1986年在阿茲特克體育場高舉獎盃的經典畫面的知名攝影師雅羅（David Yarrow）掌鏡。

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挪威足球總會（NFF）透露，希望為球隊合照注入新意，並呼應斯堪地那維亞半島國家的歷史底蘊。雅羅以電視劇《維京人》的元素作為視覺靈感，並表示哈蘭在爭取全隊支持方面發揮關鍵作用，因為他此前曾將這位明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）拍成維京戰士的模樣。

拍攝當天唯一缺席的是正為兵工廠出戰歐洲冠軍聯賽決賽的隊長奧德加特（Martin Odegaard），團隊特地為他留下空位，等他週二飛抵奧斯陸補拍後再進行數位合成。現場甚至依循歷史考據，在私人海灘上搭建一座木製棧橋直通戰船，極致追求真實感。

照片曝光後掀掀起外界矚目，有網友直呼「這根本是要拍魔戒吧」、「超帥的！」、「哈蘭德根本本色演出」、「太帥了吧」。

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