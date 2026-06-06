自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》台鋼獵鷹季後賽輸給富邦勇士 今宣布高層人事異動

2026/06/06 12:04

台鋼獵鷹GM高景炎（獵鷹提供）台鋼獵鷹GM高景炎（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG台鋼獵鷹在季後賽首輪告負後，今宣布球團人事異動，原球團發言人高景炎轉任球團總經理，負責球員招募、戰力規劃及訓練整合，原總經理王澄緯則專任台鋼運動行銷股份有限公司執行長，負責統籌球團行政事務及戰略規劃。 球團期盼透過此次組織職務調整，持續強化營運管理、隊務整合與球隊戰力布局。

高景炎過去曾任高雄鋼鐵人總經理，熟悉職業球團運作、對外溝通及球隊行 政事務。未來接任台鋼獵鷹總經理後，將與總教練柯納（Raoul Korner）共同負 責球隊組建，包含球員陣容規劃、戰力補強與團隊方向整合，協助球隊打造更具 競爭力的陣容。

高景炎表示，台鋼獵鷹過去兩年已建立非常扎實且鮮明的球隊文化與風格， 球隊在紀律、自我要求、互相合作及團隊意識上，都已經打下良好基礎。「我很幸運能在這樣的基礎之下，繼續深化國內籃球人才的培養，讓球隊文化持續扎根 並更加精進，也期待能帶動球隊在成績上持續進步。」

談到休賽季戰力補強，高景炎表示，球團將在與教練團充分溝通後，根據本 季累積的經驗進行評估，針對球隊需要補強的短板進行調整。他也提到，今年新秀市場有不少具備潛力與能力的選手投入，球團希望能從中尋找到未來能夠幫助 球隊的人才，持續補強陣容深度。王澄緯則表示，將持續參與球團整體決策與行政推動，協助球團在營運管理 及長期發展上穩定銜接，並支持總經理高景炎與教練團推動球隊新階段規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中