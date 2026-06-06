NBA冠軍賽》馬刺不妙！主場2連敗球隊從未逆轉封王 溫班亞瑪攬責

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部冠軍馬刺今在NBA總冠軍賽第2戰克服第四節還有14分的落後一度看到勝利希望，可惜當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出現要命失誤，最後以104：105惜敗尼克，系列賽陷入相當不利的絕境。

尼克成為繼1993年公牛、1995年火箭後，史上第三支在總冠軍賽前兩場客場都贏球的球隊，公牛和火箭最終都拿下冠軍，馬刺則要挑戰成為史上第一支在主場吞下2連敗還能逆轉封王的球隊。

請繼續往下閱讀...

溫班亞瑪今在球隊第四節落後雙位數時在暫停時於板凳席上不斷鼓舞隊友，激勵全隊士氣也收到效果，他在倒數57秒三分打一度幫助黑衫軍取得104：102領先，隨後布朗森（Jalen Brunson）幫助尼克追平比分，暫停回來後溫班亞瑪跳投未進，接著他雖搶到防守籃板，但在邊線上的傳球直接傳到卡瑟爾（Stephon Castle）背上，布朗森抄截後被送上罰球線2罰僅1中，倒數7.5秒溫班亞瑪操刀最後一擊失手，無緣將功折罪。

溫班亞瑪上場40分鐘拿下全場最高29分、另有9籃板、4火鍋、2抄截，但也出現4次失誤，賽後被問及比賽最後關鍵的3個回合，溫班亞瑪表示，自己的判斷還是不夠清晰，「這正是最大的問題，我需要更冷靜，更能掌控比賽的節奏。」

談及傳球給卡瑟爾的失誤，溫班亞瑪則說，「是我把這場比賽搞砸了，我犯了錯，我們本就應該贏下這場比賽，這場勝利原本是屬於我們的。我會為此感到後悔嗎？當然會。但我會不會把這份懊悔轉化成動力，推動自己，也激勵全隊在下一場比賽打得更好？絕對會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法