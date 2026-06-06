MLB》飆旅美最速161公里火球！ 佐佐木朗希點出找回球速的關鍵

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲日本右投佐佐木朗希今天交出7局無失分好投、賞10次三振寫旅美生涯單場最佳。道奇靠MVP球星佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，幫助道奇以1比0氣走天使。佐佐木朗希此戰飆出旅美生涯最快的100.6英里火球（約161.9公里），他在賽後受訪表示，認為自己的球速還能再提升。

總計佐佐木朗希今天主投7局用98球，其中有72顆好球，送出10次三振寫旅美生涯最佳，只被敲2安，投出2次保送，賽後防禦率為4.03，此戰最快投到100.6英里（約161.9公里）。佐佐木朗希全場丟38顆快速指叉球、36顆四縫線速球、還有21顆滑球，單場製造17次揮空。

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日媒《體育報知》報導，佐佐木朗希賽後表示，「基本上我在做的事情並沒有改變，而現在已經能夠把球投到自己想要的位置，也能投出自己預期中的球路。整體表現也比剛開季時提升不少。」

佐佐木朗希說，「大約這兩年來所付出的努力，在經歷過狀況好的時候、狀況不好的時候之後，讓我明白什麼對自己是好的，也更了解自己。我希望能夠持續維持這樣的狀態，繼續努力下去。」

談到球速提升的狀況，佐佐木朗希賽後表示，「我認為球速還會繼續提升，而且在比賽中，有時候即使沒有特別用力投，球速也能自然地出來。就這方面而言，我正逐漸接近自己一直以來所追求的目標，因此這是個很好的趨勢。不過我認為整體還有進一步提升的空間，所以會慎重以對，並持續努力下去。」

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