世足帶水政策又轉彎！ 新規：可帶1瓶590毫升的軟塑膠瓶

國際足球總會（FIFA）今天宣布，在世界盃足球賽期間，球迷將可攜帶1瓶590毫升以下「軟塑膠」的拋棄式水瓶進入比賽場地。（圖擷取自@FIFAcom社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕繼可重複使用水瓶禁令引發外界反彈後，國際足球總會（FIFA）今天宣布，在世界盃足球賽期間，球迷將可攜帶1瓶590毫升以下「軟塑膠」的拋棄式水瓶進入比賽場地。

《法新社》報導，FIFA世界盃營運長席爾吉（Heimo Schirgi）在FIFA官方X帳號發布的影片中表示：「所有球迷皆可攜帶1瓶20盎司（約590毫升）、原廠密封的軟質塑膠拋棄式水瓶，進入美國與加拿大舉辦的2026年世界盃賽事現場。」

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FIFA稱最新公告是針對其水瓶政策的「澄清」。3日FIFA才宣布禁止攜帶可重複使用水瓶進入世界盃賽場，但這項規定可能讓口渴的球迷不得不現場購買瓶裝水解渴。

FIFA當時解釋，這項調整是「基於安全因素，部分場館原本就禁止攜帶外來水瓶，FIFA如今將這項規定擴大適用於所有比賽場館」，目的是避免對球員及現場人員造成風險與傷害。

FIFA今則表示，相關安全疑慮仍然存在。席爾吉說：「基於安全與維安理由，球迷不得攜帶硬式、可重複使用水瓶入場」，他還在影片中展示允許與禁止攜帶的水瓶樣式。

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces （590ml）, factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅



As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA （@FIFAcom） June 5, 2026

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