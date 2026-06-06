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MLB》佐佐木朗希飆10K旅美代表作 道奇教頭反省一事：對他不公平...

2026/06/06 14:49

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲日本右投佐佐木朗希今天交出7局10K無失分好投，也飆出旅美生涯最快的100.6英里（約161.9公里）火球。道奇最終靠MVP球星佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，以1比0氣走天使。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞，佐佐木朗希近6、7場的表現，「與大聯盟任何一名先發投手同樣出色。」

佐佐木朗希在2024年季後透過入札制度挑戰美職，最後加盟道奇，但朗希旅美首季表現不如預期，季中因傷缺陣數個月，去年例行賽10場出賽有8場先發，拿到1勝1敗、防禦率4.46，有2次中繼成功；朗希在去年季後賽期間改當終結者，出賽9場貢獻3次救援成功、2次中繼成功，防禦率僅0.84，是道奇二連霸的功臣之一。

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

羅伯斯賽後談到佐佐木朗希的表現，「這就是我們當初在日本影片中看到的那個投手。我們所有人都有責任，因為大家都期待他能夠無縫接軌（到大聯盟），這對他很不公平。我們沒有理解到會有一段適應過渡期，他經歷過一段艱難的時期、有過自我懷疑，但他現在已經挺過來了。」

羅伯斯說，「他已經成長為一名成熟的大人、一位大聯盟球員，而且是一位充滿自信的選手...這就是我們當初在日本透過影片所看到的那個人。」

佐佐木朗希本季11場先發，拿到3勝3敗、防禦率4.03，共投58局賞60次三振，丟21次保送、4次觸身球，被打擊率0.235，每局被上壘率（WHIP）為1.26。

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