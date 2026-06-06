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法網》4闖大滿貫決賽這次要奪冠了？ 茲維列夫：能再次站在這很開心

2026/06/06 14:49

茲維列夫。（資料照，美聯社）茲維列夫。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）歷經4盤纏鬥，在法國網球公開賽4強以7：5、6：2、3：6、6：3力退捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik），這也是他自2024年後再闖紅土大滿貫男單決賽，同時是生涯第4度挺進四大賽決賽。

茲維列夫在2020年美網決賽，是他首度挺進大滿貫決賽，當時他對上提姆（Dominic Thiem）取得兩盤領先卻告負，而被問及這場決賽與接下來少了辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的男單決戰差異，他說：「我覺得很難直接比較，當時我也不覺得自己是熱門，說實話，我覺得沒有人能算得上是真正的熱門，但那時我的發球，尤其是二發，確實存在很大的問題，隨時可能崩盤，這是和現在一個很明顯的不同。對我來說幸運的是，現在的我已經不一樣了，當時還取得兩盤領先，還破掉了對方的發球局，自己發球就能贏下比賽，但最後沒有做到。那都是過去的事了，我不會在週日之前去想太多。」

從2020年美網、24年法網、25年澳網，再到今年法網，茲維列夫說：「其實時間也不算太長，但就是去年的事，那段時間大部分時候，我仍然是世界第二或第三，所以我覺得自己完全有能力回到這個大舞台，而且在整個過程中，我一直都相信我會回來的。去年我確實打得不好，狀態不在最佳，但我總覺得我會重新找到感覺。現在能再次站在這里，我當然很開心。」

茲維列夫（Alexander Zverev）將在決賽交手義大利第10種科博利（Flavio Cobolli）。

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