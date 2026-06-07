法網茲維列夫搶大滿貫首冠、山本由伸拚第6勝 今日賽事預告與轉播

茲維列夫（右起）與科博利拚大滿貫首冠。（ 法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，首先是經典世仇「基襪大戰」，紅襪在3連戰首役踢館後，今日推出明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），對決洋基右投沃倫（Will Warren），條紋軍矢言雪恥捍衛主場。另場則由天使火球男查諾維奇（Jack Kochanowicz）強碰道奇日籍強投山本由伸，前役熄火的大谷翔平，能否重新發揮打擊威力，護航同胞隊友協助搶下第6勝？成為另一注目看點。

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中職今有3場轉播，富邦悍將大巨蛋再戰統一獅，雙方先發投手為李東洺、獅蒂芬；樂天桃猿在洲際球場對決中信兄弟，則由曾家輝和伍立辰上演本土投手之爭；至於味全龍赴澄清湖踢館台鋼雄鷹，就看鋼龍與黃子鵬過招，別忘了鎖定轉播！

法網今晚男單決戰，儘管本屆冷門連環爆，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）穩紮穩打，不但如願重返羅蘭加洛斯壓軸舞台，更有望在職業生涯第4度大滿貫爭霸首次贏球，至於4強對手生病退賽的義大利第10種科博利（Flavio Cobolli），則準備延續好球運天助自助攻頂，無論最後誰能勝出，本屆都將誕生全新紅土贏家，精彩賽事千萬別錯過！

MLB

07：30 紅襪 VS 洋基 愛爾達體育1台

10：00 天使 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

日職

12：30 中日 VS 西武 DAZN 1、DAZN 3

13：00 巨人 VS 羅德 DAZN 2

中職

16：00 富邦悍將 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN 1

16：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

17：00 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育

PLG總冠軍戰

17：00 勇士 VS 領航猿 民視第一台、YouTube

法網

16：45 女雙決賽 愛爾達體育1台、博斯運動一台

20：50 男單決賽 愛爾達體育1台、博斯運動一台

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