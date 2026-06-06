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棒球》中職其實可以留住「鄧愷威」 葉總建言球團不妨思考50萬美元簽約金

2026/06/06 15:36

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中職選秀29日就要登場，但今年至今尚未出現討論熱度，味全龍總教練葉君璋直言：「現在的話題就是，滿多人要出國的。為什麼大家都要出國？我覺得這是值得思考的問題。」隨著中職各隊營收增加，甚至中信兄弟去年成為營收突破10億元的史上第1隊，葉總認為各隊不妨思考突破簽約金600萬的「蔡仲南障礙」，「其實我認為簽約金在50萬美元以內要旅外的選手，中職球團都可以考慮留下來。」

中職自2002年興農牛以簽約金600萬元簽下「阿甘」蔡仲南以來，至今20多個年頭過去，每次選秀一到，「阿甘障礙」就會一再被提出，但至今仍成為難以突破的「高牆」。但隨著職棒環境愈來愈好，領億元等級合約的球員愈來愈多，葉總就說：「現在球員月薪都破百萬了，1年年薪就1200萬了，球團為何不思考用1500、2000萬的簽約金，去簽下有意旅外發展的好手呢？」

若只看簽約金，不算進學費，27歲的太空人投手鄧愷威當年就是以50萬美元簽約金加盟雙城，23歲的老虎內野手李灝宇當初簽約金也是50萬美元。隨著今年中職選秀日期漸近，棒球圈內開始傳出今年有不少好手選擇旅外發展，其中不乏簽約金落在4、50萬美元區間，葉總的一番話，其實正是中職球團可以思考的方向。

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