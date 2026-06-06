世足》蕭煌奇看好阿根廷衛冕！台灣運彩祭千萬獎勵炒足球熱潮

台灣運彩推出「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動。（台灣運彩提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕史上規模最大、引爆全球熱潮的世界盃男足賽，台灣時間6月12日即將開戰，台灣運彩除了提供本屆104場賽事單場及場中投注，開放有趣的冠軍及特別項目玩法之外，6月8日起更舉辦總獎額逾千萬的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」抽獎活動，不限球種、玩法，單張投注滿1000元，就可參加「蘋果日日抽」，單張／單筆投注滿2,000元，還能參加「千萬大獎抽」。

曾為運動員的金曲歌王蕭煌奇受台灣運彩邀請，首次跨界擔任抽獎活動大使。蕭煌奇表示，之前參加亞帕運獲得柔道銅牌，深感國家栽培運動員不易，能再次為體育界奉獻一己之力感到榮幸，更需要全民共同來支持，幫助運動員發光發熱。他對於首次化身足球員感到新奇，拍攝時最難忘的就是進球的慶祝動作，靠著科技的輔助完美呈現，希望最愛的球員梅西，本屆可以進球多、帶領阿根廷連莊奪冠。

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本屆足球盛典首次由美國、加拿大及墨西哥3國共同舉辦，參賽隊伍多達48支，創下歷屆之最，為迎接本屆規模空前的足球大賽，台灣運彩推出三大亮點，與球迷同歡：一、玩法多元最豐富：104場賽事全面提供單場及場中投注，超過24種玩法及14種冠軍及特別項目，消費者可選擇自己有興趣的玩法進行投注。

二、抽獎總獎額逾千萬：6月8日至7月20日，不限球種、不限玩法，單張/單筆投注滿2,000元，即可參加大獎抽，獎項包括Land Rover Defender休旅車、百萬元現金、20萬元等值黃金，以及星宇航空台北東京商務艙來回機票等好禮，總獎額超過1000萬元。看準女性參與運動比例逐年攀升，女性投注滿額還有機會抽中香奈兒精品包。

三、實體投注加碼抽：活動期間於全台2,700家投注站購買實體彩券單張滿1000元，於活動網站登錄，天天都有機會抽中iPad、Apple Watch等熱門蘋果商品。抽獎活動詳情可上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

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