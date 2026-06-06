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印尼賽》36歲周天成3局激戰不敵21歲加拿大好手賴浩俊 無緣男單決賽

2026/06/06 16:49

周天成。（資料照，記者陳志曲攝）周天成。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級1000系列印尼羽球公開賽男單4強賽，在激戰77分鐘的3局大戰，以19：21、21：19、19：21不敵21歲的加拿大華裔好手賴浩俊，無緣爭冠。

世界排名第6的周天成在2019年奪下印尼賽首冠，去年也打進決賽，今年他在晉級路上分別以3局力退自家人王子維、香港伍家朗，昨在8強直落二擺平香港一哥李卓耀，生涯3度闖進4強。

21歲的賴浩俊是近年竄起的年輕好手，他在去年巴黎世錦賽打下銅牌，今年在全英公開賽、印度公開賽都闖進4強，這次在印尼賽也一路過關斬將，闖進最終4強。

雙方僅在去年美國公開賽交手過一次，周天成以直落二收下勝利，這次兩人再次交鋒，小天從開局落後急起直追，在比賽後段取得以17：15領先，但因接連的判斷失誤連掉4分，儘管靠著精準判斷一度逼平戰局，無奈關鍵時刻再出現失誤，以19：21讓出。

換邊後，周天成開局以8：5領先，但受限於賴浩俊打法壓制，進攻難以突破，還多次出現放網沒過、出界等失誤，落入16：19劣勢，但小天展現韌性，勇於進攻頻頻逼出對手失誤，加上殺球成功率先出現局點，下一球也在網前成功得分，一口氣連拿5分，以21：19後來居上。

進入決勝局，周天成因陷入亂流連掉5分，雖一度逼平戰局，但擋不住賴浩俊的攻勢，最多落後達6分，小天雖連拿5分追到18：19，但關鍵時刻出現回球出界，賴浩俊靠著搶網成功關門，最終小天以19：21讓出，無緣男單4強，台灣隊在本屆賽事也宣告結束。

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