中職》林維恩何時能上大聯盟？ 王建民的分析一針見血

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕兩年前的今天，美職運動家為剛從平鎮高中畢業的左投林維恩舉行在台加盟記者會，簽約總額135萬美元，今天運動家把林維恩升上3A，他以20歲又7個月之齡升上3A，寫下歷年旅美台灣球員最年輕紀錄，本季他在2A先發10場戰績3勝1敗，防禦率1.93、被打擊率1成67、每局被上壘率0.84，51.1局投球飆出53K，另有13次四壞保送。

中信兄弟投手教練王建民過去在大聯盟兩度單季豪取19勝，去年經典賽資格賽和今年正賽他擔任國家隊投手教練曾與林維恩共事，王建民說，林維恩是「暴力速度」的投手，直球速度快，變化球犀利，特別是滑球投得很棒。

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林維恩升上3A，大聯盟近在咫尺，至於何時能上大聯盟，王建民說，要看運動家球團對林維恩的計畫和定位，大聯盟球隊每個位置需要人手的時候，會想到小聯盟有誰，表現愈穩定、愈沒有起伏的選手，就愈容易被叫上大聯盟。

兩度與林維恩共事，王建民笑說，「今年看到他比較沉穩一點，不像去年看他有點像小朋友，可以很容易跟大家嘻嘻哈哈，今年變得比較內斂一點。」

王建民曾在美職各層級打滾，以過來人經驗來看小聯盟各層級投手的課題，他分析，新人聯盟教練要求投手就是丟進好球帶，不要怕被打，可以維持在固定的節奏上，1A開始慢慢面對強打者，要稍微了解打者的想法和動機是什麼，把這個功課做好，才能到下一個層級。

王建民進一步解釋，2A球員理解度比較完整，教練會要求投手控制球的位置，以及打者每次出棒的動機都要去觀察，3A面對資深一點的老將或等著上大聯盟的球員，在這個層級要對付一些有經驗的打者，距離大聯盟又更近一點，心態必須更成熟，能否站穩大聯盟，心態很重要。

林昱珉和林維恩都在小聯盟3A層級，兩人堪稱近代台灣最強左投，王建民認為，兩人投球類型不同，林昱珉有比較多變化球種，靠配球對付打者，林維恩屬於速球派投手，直球有很好的壓制力，加上很犀利的滑球，可以用球威壓迫打者。

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