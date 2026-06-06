中職》英雄命！陳傑憲替補敲三壘打 獅隊5局打完暫領先

統一獅陳傑憲敲出三壘安打清空壘包，帶有三分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今天和富邦悍將系列戰第2場比賽，面對臨危受命登板的江國豪，獅隊前4局屢攻不下，5局下無人出局滿壘時，替補上陣的陳傑憲一棒清壘，幫助獅隊在打完5局取得5:0領先。

因先發投手鈴木駿輔於熱身過程中右手中指手指外傷無法出賽，富邦今天被迫由江國豪接替登板。紀錄上，鈴木駿輔仍為此役先發投手，但投0球、0人次退場。

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江國豪力撐4局無失分，獅隊3、4兩局都有殘壘。5局江國豪續投，卻被林靖凱敲安、保送邱智呈。富邦換上王浩原登板，卻又保送朱迦恩，無人出局滿壘。

蘇智傑遭三振，輪到棒次為第4棒、4局代跑陳鏞基的陳傑憲，陳傑憲敲出右外野方向三壘安打，一棒送回3分，獅隊再靠潘傑楷安打連線繼續取分。富邦再換投賴鴻誠登板，卻又保送林子豪，陳重羽敲安帶有1打點，但跑者林子豪被觸殺在本壘，該半局結束，獅隊單局5分。

陳傑憲近幾場休兵，上次出賽已是5月31日。今天賽前，獅隊總教練林岳平才透露，陳傑憲身體狀況沒問題，但今天板凳待命，而他4局代跑後，隔1局就建功。

由於鈴木駿輔臨時受傷，江國豪今臨時登板，但卻在5局未解決任何人次時退場，是敗投候選人，而他目前跨季對獅隊苦吞8連敗，再1敗平聯盟史上對獅隊最長連敗紀錄。

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