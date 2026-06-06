自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL冠軍賽》班提爾轟29分率夢想家G7擊敗國王 隊史首冠到手！

2026/06/06 19:33

夢想家勇奪TPBL第二季冠軍。（TPBL提供）夢想家勇奪TPBL第二季冠軍。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在總冠軍賽第7戰靠班提爾攻下29分領軍，以90：78打敗新北國王，在主場台中洲際迷你蛋拋下綠色彩帶，成軍9年終於等到隊史首冠。

地主夢想家在主力洋將霍爾曼報銷、當家中鋒高柏鎧帶傷上陣下，克服系列賽1：3落後，連拿2勝將戰局逼至搶七大戰，衛冕軍新北國王本季上演「老五傳奇」一路下剋上淘汰特攻與雲豹走到總冠軍賽戰場，但手握聽牌優勢連兩場都沒能關門成功，連兩季打到總冠軍賽第7戰，今晚續拚隊史3連霸。

國王首節靠蘇士軒和李愷諺在外線開火，帶著21：18優勢進入次節，夢想家雖然三分球準星欠佳，但第二節靠班提爾在籃下頻頻得手，打出28：17反超，前兩節三分球12投0中的夢想家帶著46：38優勢進入下半場，班提爾12分都集中在第二節，國王前兩節團隊命中率僅29.4%，全隊以林書緯9分最高。

易籃後國王拉出13：6攻勢追到只剩1分差，班提爾隨後飆進團隊此役第一顆三分彈，終結外線14投0中的低迷手感，國王此節靠林書緯和沃許本輸出，在第四節開始前追到58：61。

夢想家末節拉出15：5一波流，將領先擴大至13分差，杰倫超大號三分彈幫助國王止血，帶著臉部撕裂傷上陣的高柏鎧在倒數3分10秒犯滿畢業，杰倫隨後再又四分打助隊拉近比分，湯普金斯倒數1分鐘上籃得手，幫助夢想家拉開至12分差，勝負提前定調。

班提爾此役拿下29分、13籃板，湯普金斯挹注14分，林俊吉替補拿12分，忻沃克10分、6籃板，國王以奧帝16分最佳，沃許本15分、7籃板，杰倫和林書緯各有14分演出。

夢想家。（TPBL提供）夢想家。（TPBL提供）

湯普金斯。（TPBL提供）湯普金斯。（TPBL提供）

高柏鎧。（TPBL提供）高柏鎧。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

班提爾。（TPBL提供）班提爾。（TPBL提供）

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

蘇士軒。（TPBL提供）蘇士軒。（TPBL提供）

杰倫。（TPBL提供）杰倫。（TPBL提供）

奧帝（左）。（TPBL提供）奧帝（左）。（TPBL提供）

國王。（TPBL提供）國王。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中