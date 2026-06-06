TPBL冠軍賽》班提爾轟29分率夢想家G7擊敗國王 隊史首冠到手！

夢想家勇奪TPBL第二季冠軍。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在總冠軍賽第7戰靠班提爾攻下29分領軍，以90：78打敗新北國王，在主場台中洲際迷你蛋拋下綠色彩帶，成軍9年終於等到隊史首冠。

地主夢想家在主力洋將霍爾曼報銷、當家中鋒高柏鎧帶傷上陣下，克服系列賽1：3落後，連拿2勝將戰局逼至搶七大戰，衛冕軍新北國王本季上演「老五傳奇」一路下剋上淘汰特攻與雲豹走到總冠軍賽戰場，但手握聽牌優勢連兩場都沒能關門成功，連兩季打到總冠軍賽第7戰，今晚續拚隊史3連霸。

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國王首節靠蘇士軒和李愷諺在外線開火，帶著21：18優勢進入次節，夢想家雖然三分球準星欠佳，但第二節靠班提爾在籃下頻頻得手，打出28：17反超，前兩節三分球12投0中的夢想家帶著46：38優勢進入下半場，班提爾12分都集中在第二節，國王前兩節團隊命中率僅29.4%，全隊以林書緯9分最高。

易籃後國王拉出13：6攻勢追到只剩1分差，班提爾隨後飆進團隊此役第一顆三分彈，終結外線14投0中的低迷手感，國王此節靠林書緯和沃許本輸出，在第四節開始前追到58：61。

夢想家末節拉出15：5一波流，將領先擴大至13分差，杰倫超大號三分彈幫助國王止血，帶著臉部撕裂傷上陣的高柏鎧在倒數3分10秒犯滿畢業，杰倫隨後再又四分打助隊拉近比分，湯普金斯倒數1分鐘上籃得手，幫助夢想家拉開至12分差，勝負提前定調。

班提爾此役拿下29分、13籃板，湯普金斯挹注14分，林俊吉替補拿12分，忻沃克10分、6籃板，國王以奧帝16分最佳，沃許本15分、7籃板，杰倫和林書緯各有14分演出。

夢想家。（TPBL提供）

湯普金斯。（TPBL提供）

高柏鎧。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）

班提爾。（TPBL提供）

林書緯。（TPBL提供）

蘇士軒。（TPBL提供）

杰倫。（TPBL提供）

奧帝（左）。（TPBL提供）

國王。（TPBL提供）

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