中職》林維恩光速竄升3A 曾豪駒點出關鍵特質

曾豪駒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕20歲的台灣左投林維恩今天被美職運動家球團叫上3A，距離他在台加盟記者會剛好滿兩周年，樂天桃猿總教練曾豪駒是去年經典賽資格賽和今年正賽台灣隊總教練，兩度與林維恩共事，今天曾豪駒看到新聞得知林維恩升上3A，他說，「不會嚇一跳，以他的表現非常值得，這也是他自己努力得來的，代表運動家球團看重，也恭喜維恩。」

本季林維恩在運動家2A先發10場戰績3勝1敗，防禦率1.93、被打擊率1成67、每局被上壘率0.84，51.1局投球飆出53K，另有13次四壞保送。

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曾豪駒指出，林維恩在平鎮高中就是能力非常好的投手，才會讓國外球探看到，當初經典賽資格賽會選林維恩，就是看重他的能力和大賽強心臟特質，看他整體投球是非常有未來性的投手，預估再過1、2年就有機會上大聯盟，當然，這也要看運動家球團的評估。

曾豪駒認為，林維恩會正面思考，對他在小聯盟不斷升級幫助很大，看這兩年他在小聯盟的爬升速度，和整體球質的進步、心態的養成，能正面思考是他最大特質。

2024年12強賽旅美左投林昱珉是台灣隊王牌，曾豪駒則是12強世界冠軍教頭，曾豪駒表示，林昱珉和林維恩都有不服輸的心態，林昱珉球速沒有林維恩這麼剛強，主要靠變化球的控制，林維恩則是直球轉速很好，還有變速球的掌握度也很好。

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