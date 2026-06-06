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中職》味全14安10分大勝台鋼 魔術數字減至個位數

2026/06/06 18:50

張政禹。（記者李惠洲攝）張政禹。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍銳不可當，今天1局上就在3棒張政禹的兩分砲帶頭下，一路領先到終場，全場對台鋼雄鷹敲出14支安打得10分，終場以10：2大勝，不但拿下追平隊史半季最多的32勝，上半季封王魔術數字也降至M9。由於此役結束時，另一地富邦悍將和統一獅之戰仍在進行中，若富邦輸球，則味全的魔術數字將再減至M8。

一掃昨日因雨延賽陰霾，味全今在放晴的澄清湖球場和台鋼進行上半季1、2名之戰，結果1局上張政禹就轟出本季首轟，取得2：0領先。這只是張政禹生涯第4轟，前3轟都在天母球場，今天首度在「外地」開轟，也是台鋼先發投手後勁本季首度挨轟。張政禹前4個打席都上壘，包括全壘打和兩支一壘安打及1次保送，合計貢獻3分打點，也獲選單場MVP。

這是後勁本季第2度對味全先發，前次是4月22日投4.2局被敲10支安打失8分，吞下本季首敗，今天則同樣被敲10支安打，投4局則是本季最少，另送出2次四壞球保送，吞下本季第4敗。值得一提的是，後勁在開季3連勝後，自4月22日後已連6場先發不勝，並吞下4敗。

味全先發投手梅賽鍶投6局飆6K無失分，拿下本季第7勝，而伍鐸在昨天先發因雨取消後，今在7局後援登板投3局失2分。

張政禹2分砲全壘打。（記者李惠洲攝）張政禹2分砲全壘打。（記者李惠洲攝）

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