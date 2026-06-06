田徑》與100跨世界紀錄保持人競速奪銀 「跨欄甜心」張博雅：好想再比一次！

左起張博雅、阿姆桑、易柏安（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「跨欄甜心」張博雅今天在2026年新北國際田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒17奪下銀牌，世界紀錄保持人、奈及利亞女將阿姆桑（Tobi Amusan）以破大會紀錄的12秒72摘金。

張博雅在上月的木南道孝紀念賽女子100公尺跨欄跑出12秒96，刷新個人生涯最佳，且與紀政1970年締造的全國紀錄12秒93僅差0.03秒，今天她在預賽就跑出13秒03，以總排第一晉級晚間決賽。

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張博雅在決賽前段還能與阿姆桑並駕齊驅，但後面欄架速度看著對手揚長而去，她提到，知道會有差距，但就是盡力完成，「後面比較可惜，在第7欄有點撞到，導致重心偏掉，內心會覺得好可惜，好想再比一次。」

在台灣能跟國際好手競速，張博雅也珍惜難得機會，想透過跟世界頂尖選手較勁的時候提升表現，雖然最後看到決賽成績難免失落，「但還是告訴自己不要急，離亞運還有一段時間，就回去繼續調整，調整欄架技術、提升速度，繼續備戰。」

另名台灣女將易柏安在預賽跑出個人最佳的13秒24，達標亞運參賽標準，決賽以13秒37拿下第三，張博雅說：「看到她在最後一場比賽達標超開心，希望大家有機會可以有看看亞洲、看看世界學習的機會，也很開心可以一起去比賽，比較不緊張。」

另外，亞運培訓隊謝元愷在男子110公尺跨欄決賽衝線時因腳抽筋倒地，最後以13秒57為台灣留下金牌，印度希爾斯以13秒58奪銀，馬來西亞拉蒂夫13秒87鍍銅。

張博雅奪銀（記者吳孟儒攝）

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