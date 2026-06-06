TPBL冠軍賽》林俊吉打破外界質疑奪首冠 鎧總爆料：他第一天就說想回家了

林俊吉。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕28歲後衛林俊吉2020年就加入夢想家，如今終於隨隊勇奪生涯首冠，他表示，雖然過去常在季後賽首輪止步，但現在拿到冠軍一切都值得了。

林俊吉隨隊走過年年一輪遊的低潮，生涯首枚冠軍戒總算到手，他有感而發指出，前幾年都在季後賽首輪止步，因此休賽季花費很多心力精進自己，很開心能與這群隊友一起拿到冠軍。

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被問及過去外界有不少聲音質疑，林俊吉先打趣表示，「什麼聲音？」接著指出，雖然難免會看到負面的留言，「前幾年季後賽雖然打得不太好，但就是要一直進步，拿到冠軍一切都值得。」

談及與蔣淯安的雙衛組合，林俊吉指出，「我們兩個人只要有一個人打不好，可能網路就有很多質疑，去年我們還在磨合，也有很多溝通，經驗上的部分我輸安哥很多，我的球風就是打快，把握擋拆的機會，組織方面確實沒有那麼好，就是互相學習，那些質疑沒辦法打敗我們。」

總經理韓駿鎧也在賽後記者會爆料，林俊吉菜鳥時期第一天練球就被洋將守到連半場都過不了，「他說他有一點想回家了，我也打電話跟他溝通很久。」韓駿鎧說，林俊吉奪冠後跟他說，「鎧哥，謝謝你第一天到現在都沒有放棄過我。」韓駿鎧表示，也許一切都是安排好的，「如果很早就可以成功，可能這些回憶不會這麼甜美。」

林俊吉。（TPBL提供）

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