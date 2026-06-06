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高球》大黑馬何祐誠獵鷹逆轉勝 重拾自信笑擁職業第三冠

2026/06/06 19:11

何祐誠拿下冠軍，好友開心潑水慶祝。（TPGA提供）何祐誠拿下冠軍，好友開心潑水慶祝。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金300萬元的2026肇喜登峰巡迴賽─美津濃公開賽，今在台南斑芝花高爾夫俱樂部完成最後賽程，大黑馬何祐誠一下場氣勢如虹，獵一鷹抓六鳥零柏忌，交出四回合單輪最低桿64桿，並以總桿低於標準桿13桿的275桿竄升奪冠，摘下職業生涯七年來的第三座冠軍及50萬獎金。

何祐誠週六下場前，只給自己挑戰此賽單輪最低桿紀錄62桿為目標，沒想到意外奪冠。當他第3洞第二桿152碼用9鐵直接將球打進洞內，獵鷹之後氣勢就整個提上來，接著第5洞15碼切球至洞邊、第7、第8洞連著推進18呎和12呎的長推博蒂、第9洞第三桿45呎的長距離推桿也把球送到洞邊1呎，獵鷹抓四鳥後，排名急升到單獨領先者之位，「這個時候我開始覺得有機會奪冠。」

前九洞交出30桿竄升領先者的何祐誠，轉場之後「心裡其實並沒有放在取勝，只是想著挑戰打出62桿。」保持平常心發揮下，第14洞再下10呎推桿抓鳥，這時他的領先桿數已拉開到兩桿，最關鍵一桿是在第17洞21呎的長推救par這桿，最後第18洞38碼短切將球到洞邊OK博蒂，「今天的推桿推進很多個，這給了我機會奪冠」，總共只花24推，交出離目標相近的64桿低桿，也讓他後來居上勇奪冠軍。

29歲何祐誠2022年在老爺逐夢公開賽贏得台巡賽首冠，近幾年把重心放在ADT亞洲發展巡迴賽，2023年在馬來西亞拿下ADT首勝，近三年因為害怕失敗的心態作祟，成績無法有很大進展，也找來心理教練調整，今天終於拿下暌違三年的職業第三冠。

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