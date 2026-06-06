中職》陳傑憲替補猛打賞、狂灌4打點！統一獅大勝富邦悍將

陳傑憲。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今天大巨蛋主場出戰富邦悍將，陳傑憲替補上陣，個人此役首打席就在滿壘時擊出三壘打建功。獅隊靠著這支長打帶動單局5分攻勢，終場8:0擊敗富邦。而另一地味全龍大勝台鋼雄鷹，在富邦輸球的狀況下，龍隊魔術數字一口氣減2，降至「M8」。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔因賽前手指破皮提前被換，帳面上仍為此役先發投手，並由江國豪後援登板。獅隊面對臨危受命的江國豪，攻勢頗多卻屢攻不下，前4局有3局攻上得點圈，但光是3、4局就各留下2個殘壘。

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富邦前4局遭到獅隊洋投喬登壓制，只靠兩次保送上過壘。5局上，林澤彬獲保送、王勝偉短打成功，林書逸再敲安，形成一三壘有人，但戴培峰突襲短打卻點成雙殺，該半局攻勢瓦解。

江國豪力撐4局，5局續投卻被林靖凱敲安、保送邱智呈。富邦換上王浩原登板，卻又保送朱迦恩，造成無人出局滿壘。蘇智傑遭三振形成1出局後，輪到4局代跑陳鏞基的陳傑憲，陳傑憲此役的首打席，就擊出帶有3分打點三壘打，陳傑憲個人本季首支三壘打，獅隊一口氣取得3分領先。潘傑楷接著敲安，獅隊再得1分。

富邦再換投賴鴻誠登板，卻又保送林子豪，陳重羽敲安帶有1打點，但跑者林子豪被觸殺在本壘，該半局結束，獅隊單局得5分。

獅隊先發投手喬登投6局用95球，被擊出3安打，有4次三振跟3次保送、無失分。

7局下，富邦後援投手陳品宏接續前一個半局投球，獅隊新人戴伯丞代打敲內野安打，完成生涯首安，接著陳傑憲此役的第2個打席也敲安，潘傑楷再敲二壘打，帶有2分打點。而稍早已經當英雄的陳傑憲又在8局敲安，單場猛打賞、合計4打點進帳。

統一獅陳傑憲、戴伯丞跑回分數。（記者陳志曲攝）

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