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田徑》16歲王誠宇1500M破U18全國紀錄奪銀 暑假自費赴日訓練求進化

2026/06/06 20:19

王誠宇（記者吳孟儒攝）王誠宇（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕16歲小將王誠宇今天在新北國際田徑公開賽1500公尺決賽，以3分47秒57奪下銀牌，並一舉刷新U18全國紀錄。

中正高中的王誠宇是台灣備受期待的中長跑新星，今年在青年盃才跑出個人最佳3分54秒03的個人最佳成績，登上歷年第三，今天他在國際好手的刺激下，不但大幅刷新個人紀錄，也將旅日好手簡子傑2年前締造的U18全國紀錄3分50秒16送入歷史。

「其實賽前想說要跑在3分45秒左右，想衝衝看，去拚亞運達標。」王誠宇說：「我今天就是嘗試跟著前面的國際選手，但後面剩下150公尺左右有點沒力，速度加不上去，有點可惜。」

王誠宇坦言，賽前並沒有特別注意U18全國紀錄，很開心能締造新猷，也享受跟國際好手較勁的高強度比賽氛圍，「有人可以跟其實蠻好，長距離人比較多，實力差不多，會互相卡位，那時去跑就不會有好累的感覺，會一直去想要如何超車或如何卡位。」

王誠宇上月底才結束香港舉行的U20田徑錦標賽，當時他也跟簡子傑一同參加男子3000公尺賽事，跑出8分25秒90的個人最佳成績，他也直呼簡子傑的表現「不是人」，他說：「我前面跑的時候，體感是在跑1500公尺，當時配速是3分50秒左右，後面1500還有4分05秒左右，但我如果繼續跟，後面可能跑不太動了。」

看到簡子傑的表現，王誠宇也坦言有想旅日的憧憬，他預計暑假會自費到日本遊學、訓練，希望可以把成績跑好一點回饋父母的努力和期待。

王誠宇幫粉絲簽名（記者吳孟儒攝）王誠宇幫粉絲簽名（記者吳孟儒攝）

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