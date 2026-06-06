中職》慘遭兄弟爆擊！ 樂天最快明天宣告淘汰出局

張士綸。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟今天全場狂掃15支安打，其中在7局下一口氣灌進4分突破僵局，最終就以8：4擊敗樂天桃猿，樂天上半季淘汰指數減為M1，明天只要暫居榜首的味全龍打敗台鋼雄鷹，或樂天不敵兄弟，樂天都將宣告退出上半季爭冠行列。

此役1局上樂天靠李勛傑、陳佳樂連續敲出2分打點安打，單局灌進4分取得領先，下個半局兄弟反攻，張士綸、岳政華安打形成無人出局一、三壘有人，王威晨擊出內野滾地球先破蛋，詹子賢擊出二壘安打帶有1分打點，兄弟追回2分。

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2局下張士綸適時敲出1分打點安打，3局下王威晨三壘安打和詹子賢安打扳平比分，比賽回到原點。

關鍵出現在7局下，兄弟先靠3次四死球擠成無人出局滿壘，高宇杰敲出突破僵局的勝利打點安打，接著張士綸安打、岳政華高飛犧牲打、王威晨安打，3人各進帳1分打點，這局兄弟一輪猛攻，足足打了9人次灌進4分奠定勝基。

21歲兄弟小將張士綸是味全龍內野手張政禹的弟弟，今天張士綸5打席全數上壘，生涯第2度繳4安猛打賞，另選到1次四壞保送，打下2分打點、跑回1分，生涯首度獲選單場MVP。

值得一提的是，今天另一戰張政禹繳3安猛打賞，包含1發兩分砲，本季第4度獲選單場MVP，這也是兄弟倆生涯首次同一天拿到單場MVP。

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