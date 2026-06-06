中職》「可能是今年最緊張一次」 陳傑憲關鍵三壘打建功有感謝對象

陳傑憲替補上場猛打賞獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今天出戰富邦悍將，在富邦悍將因先發投手鈴木駿輔手指破皮被迫陣前換將後，獅隊仍一度屢攻不下，靠著4局代跑上陣的陳傑憲5局滿壘敲安，突破沒能得分窘境。陳傑憲單場3安猛打賞、4打點，幫助球隊8:0贏球。

4局才剛頂替前輩陳鏞基代跑，下個半局就是全場最關鍵的1出局滿壘得分機會，陳傑憲坦言：「其實很緊張，可能是今年最緊張一次。這幾天有得點圈機會沒打回來，大家壓力其實都很大，沒打回來的人也會自責。我也長期跟隊友分享說，有時有人能站出來，或許球隊可以越來越順。棒球就是結果論，很開心我能在那個局面下打出來，也感謝前面的隊友，縱使沒打下分數，也不斷製造對手壓力。」

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因腰傷錯過3場比賽，陳傑憲前幾場還被拍到拿著大聲公幫隊友加油，他笑說：「你也知道，我坐不住。」陳傑憲說，雖然身體狀況還未到百分百，但可以比賽，也感謝教練團給機會讓他出賽，今年也常常遇到首個打席就是得分機會的狀況，慢慢也有經驗。

陳傑憲也說：「很感謝教練團這幾天讓我適度休息，也要感謝防護員一直陪伴我，帶我去看醫生，很感謝他們。今天贏球，要感謝很多人。」

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