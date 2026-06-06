田徑》飛人又來了！吳彥翰再破撐竿跳全國紀錄 為亞運添信心

吳彥翰在撐竿跳以5公尺51破全國紀錄摘金（田協提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕吳彥翰今天在新北國際田徑公開賽男子撐竿跳決賽一舉越過5公尺51，奪下金牌也刷新由自己所締造的全國紀錄，為9月的名古屋亞運注入強心針。

21歲的吳彥翰在3月南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽國際男子組決賽以5公尺50的成績締造新猷，不到一週的時間，黃湧富也在南投室內撐竿跳高邀請賽越過5公尺50，並列全國紀錄保持人。不過，吳彥翰今在新北國際田徑公開賽再將成績往上堆高，他在5公尺30的高度成功後，直接往5公尺51挑戰，並在第3跳順利越過，也讓他直呼「好爽！」

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吳彥翰透露，賽前本想說會不會下雨，但起床後發現天氣很好，「好在老天有保佑，有好天氣，所以就不想太多，慢慢的挑戰高度，這次在5公尺30成功後，就覺得狀態不錯，就決定去拚5公尺51，對最後的成績蠻滿意的！」

吳彥翰表示，在挑戰5公尺51時的第2次嘗試感覺很好，動作也做得不錯，可惜沒越過，反而是最後的第3跳成功，他說，「當下看到這高度，我並不會刻意去想是不是全國紀錄，因為刻意去想反而有壓力，就是平常心。」他之後再往上挑戰5公尺65的高度，但第一次試跳因逆風失敗收場，他也決定見好就收，預計之後會出國參賽備戰亞運。

吳彥翰在撐竿跳以5公尺51破全國紀錄摘金（記者吳孟儒攝）

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