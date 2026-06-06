籃球》國泰青年節3x3總決賽登場 國泰女籃全員現身傳承經驗

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽圓滿結束，各組冠軍合影留念。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026國泰高中暨大專3×3籃球賽總共1,157支隊伍熱血開打，最終48支勁旅挺進總決賽，一路見證青年球員的拚勁與團隊精神。冠軍總決賽今在於實踐大學體育館登場，各隊力爭年度最高榮耀，最終由「虎力運動隊」及「邱翊峰強隊」分別拿下大專及高中男子組的冠軍；女子組則由大專的「旺興漁業隊」、高中的「小美小帥隊」封后。此外，國泰女籃更全員親臨總決賽現場，票選總決賽MVP，鼓勵年輕籃球員熱血築夢。

國泰女籃今年在女子超級籃球聯賽（WSBL）奪下第16座冠軍盃，完成跨聯盟33連霸的傲人戰績。今年二度現身國泰青年節3x3賽事現場，全員到齊為冠亞軍賽增添星光，並透過QA互動分享職業賽場經驗、戰術觀念與比賽心法。國泰女籃隊長黃玲娟則透露了這次MVP的評選標準，就是在球場上的自信度。她說：「一個人在場上有自信，團隊自然而然就習慣性把球交給他，而他也能在團隊需要時跳出來，這絕對是很重要的考量點。」

請繼續往下閱讀...

這次高女組冠軍「小美小帥隊」的郭倢瑜，得到了國泰女籃全隊一致認同，獲選MVP。郭倢瑜表示，這是第一次參加國泰3x3，但球隊之前連續兩年參賽都只拿到亞軍，今年加入後，能幫助球隊拿到冠軍真的非常開心。而對於自己獲選MVP，她也謙虛表示：「應該是因為在球場的拚勁，被女籃的選手肯定。」

國泰青年節今年邁入50週年，而國泰3x3籃球賽亦已舉辦23年，除了創造年輕球員們的交流平台，更希望能藉此推廣基層籃球的運動風氣，提升競技水準。國泰人壽協理廖昶超表示：「能夠站上總決賽舞台的球員都相當優秀，以NBA球員為例，頂尖球員最可貴的不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻的精神。另外，特別感謝國泰女籃，全員出席力挺，也希望透過國泰青年節3x3，讓青年學子達到三個『一』，透過『一起打球、一直打球、一輩子打球』，讓自己更健康快樂。」

國泰女籃教練藍浩語表示，「無論在球場上或人生中，態度往往決定成長的高度。除了持續精進球技，更要勇於面對挑戰；而最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷的訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我。」

比賽現場除了看見年輕球員在場上拚盡全力、爭取冠軍榮耀，國泰人壽與國泰產險也攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域。現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，從球場上的團隊合作，到生活中的彼此提醒，國泰金控希望與社會大眾一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

各組MVP合影。（記者林正堃攝）

小美小帥摘下高女組冠軍。（記者林正堃攝）

邱翊峰強贏得高男組冠軍。（記者林正堃攝）

旺興漁業贏得大女組冠軍。（記者林正堃攝）

虎力運動贏得大男組冠軍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法