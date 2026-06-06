自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》國泰青年節3x3總決賽登場 國泰女籃全員現身傳承經驗

2026/06/06 20:56

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽圓滿結束，各組冠軍合影留念。（記者林正堃攝）國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽圓滿結束，各組冠軍合影留念。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026國泰高中暨大專3×3籃球賽總共1,157支隊伍熱血開打，最終48支勁旅挺進總決賽，一路見證青年球員的拚勁與團隊精神。冠軍總決賽今在於實踐大學體育館登場，各隊力爭年度最高榮耀，最終由「虎力運動隊」及「邱翊峰強隊」分別拿下大專及高中男子組的冠軍；女子組則由大專的「旺興漁業隊」、高中的「小美小帥隊」封后。此外，國泰女籃更全員親臨總決賽現場，票選總決賽MVP，鼓勵年輕籃球員熱血築夢。

國泰女籃今年在女子超級籃球聯賽（WSBL）奪下第16座冠軍盃，完成跨聯盟33連霸的傲人戰績。今年二度現身國泰青年節3x3賽事現場，全員到齊為冠亞軍賽增添星光，並透過QA互動分享職業賽場經驗、戰術觀念與比賽心法。國泰女籃隊長黃玲娟則透露了這次MVP的評選標準，就是在球場上的自信度。她說：「一個人在場上有自信，團隊自然而然就習慣性把球交給他，而他也能在團隊需要時跳出來，這絕對是很重要的考量點。」

這次高女組冠軍「小美小帥隊」的郭倢瑜，得到了國泰女籃全隊一致認同，獲選MVP。郭倢瑜表示，這是第一次參加國泰3x3，但球隊之前連續兩年參賽都只拿到亞軍，今年加入後，能幫助球隊拿到冠軍真的非常開心。而對於自己獲選MVP，她也謙虛表示：「應該是因為在球場的拚勁，被女籃的選手肯定。」

國泰青年節今年邁入50週年，而國泰3x3籃球賽亦已舉辦23年，除了創造年輕球員們的交流平台，更希望能藉此推廣基層籃球的運動風氣，提升競技水準。國泰人壽協理廖昶超表示：「能夠站上總決賽舞台的球員都相當優秀，以NBA球員為例，頂尖球員最可貴的不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻的精神。另外，特別感謝國泰女籃，全員出席力挺，也希望透過國泰青年節3x3，讓青年學子達到三個『一』，透過『一起打球、一直打球、一輩子打球』，讓自己更健康快樂。」

國泰女籃教練藍浩語表示，「無論在球場上或人生中，態度往往決定成長的高度。除了持續精進球技，更要勇於面對挑戰；而最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷的訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我。」

比賽現場除了看見年輕球員在場上拚盡全力、爭取冠軍榮耀，國泰人壽與國泰產險也攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域。現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，從球場上的團隊合作，到生活中的彼此提醒，國泰金控希望與社會大眾一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

各組MVP合影。（記者林正堃攝）各組MVP合影。（記者林正堃攝）

小美小帥摘下高女組冠軍。（記者林正堃攝）小美小帥摘下高女組冠軍。（記者林正堃攝）

邱翊峰強贏得高男組冠軍。（記者林正堃攝）邱翊峰強贏得高男組冠軍。（記者林正堃攝）

旺興漁業贏得大女組冠軍。（記者林正堃攝）旺興漁業贏得大女組冠軍。（記者林正堃攝）

虎力運動贏得大男組冠軍。（記者林正堃攝）虎力運動贏得大男組冠軍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中