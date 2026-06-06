田徑》最後機會壓線達標亞運 陳玟溥看著大螢幕很怕秒數變悲劇

陳玟溥賽後看著大螢幕等待成績。（田協提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕在名古屋亞運達標前的最後一場賽事，陳玟溥今天在新北國際田徑公開賽100公尺決賽放手一博，衝出10秒18奪金，也如願達到參賽標準，讓他興奮地在衝線後振臂慶祝，他說：「當下很害怕又變成10秒21，看大螢幕時也在內心拜託不要修正。」

26歲的陳玟溥在去年全運會在超風速的情況下飆出9秒95，今年2月在室內田徑賽也打破60公尺全國紀錄鍍銀，表現備受期待，但之後碰上超風速、天候不佳等問題影響表現，成績遲遲未突破，而在4月在新加坡公開賽跑出10秒26成績，距離10秒20名古屋亞運仍差0.06秒。

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陳玟溥在新北國際田徑公開賽跑出10秒42的分組第一晉級決賽，儘管他最後率先衝線，但成績未揭曉的一刻仍讓他忐忑不安，他坦言，在看大會大螢幕秀出成績時一直拜託不要又修正，「如果出來是10秒21，又是差1秒，那我真的會很漚，但看到10秒18，就有種終於完成的感覺。」

陳玟溥坦言，先前有點把自己逼太緊，心態崩了也影響表現，「我知道大家有點不敢採訪我，我也有感受到，因為我把自己封閉起來，一心想著早該達標卻做不到，但真的太急躁了，後來回到台南大學調整，看下來調整得還算不錯。」

「當然，10秒18的成績放到亞運還不夠好，跑起來有太多地方要修正。」陳玟溥說：「像是前段、起跑到中途轉換，都沒有做得那麼到位，但至少有把達標的功課寫完。」

陳玟溥有注意到在隔壁道次的楊俊瀚在起跑後沒多久就停下來，「我有意識到他有狀況，但我自己還是得跑完，結束後有想說接力會不會影響，畢竟晚上的400公尺接力少了他，差一點就能拚到全國紀錄。」他也提到，兩週後會參加亞洲田徑接力賽，之後會再觀望狀況，希望繼續磨合，不只是拚速度，交棒還得更順暢才行。

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