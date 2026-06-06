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中職》「要好到教練不用你都不行」恰哥的話張士綸聽進去了

2026/06/06 22:23

張士綸與味全龍的哥哥張政禹同日奪下MVP。（記者廖耀東攝）張士綸與味全龍的哥哥張政禹同日奪下MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕21歲的中信兄弟小將張士綸，今天在洲際象猿戰5打席全數上壘，生涯第2度繳4安猛打賞，打回2分打點，生涯首度獲選單場MVP，同時也是第一次和效力味全龍的哥哥張政禹，在同一天拿下單場MVP，張士綸說，「我剛剛才知道，家人應該很為我們感到開心。」

張士綸和大他4歲的張政禹都是右投左打的內野手，也都畢業於美和中學，2023年張士綸高中畢業投入選秀獲兄弟第3指名，簽約金280萬。

2024年張士綸在二軍出賽59場繳出3成43打擊率，外帶17次盜壘成功，拿下二軍打擊王和盜壘王，也就是在這一年張政禹披上國家隊戰袍，成為12強世界冠軍成員。

只是，去年在洲際球場的中職公辦熱身賽，張士綸在八局下因投手牽制撲回一壘導致右肩脫臼，隨即被擔架抬下場，再送往醫院治療，隔天張政禹接受本報採訪時透露，「昨天我弟打電話給我爸，有稍微哭了一下，我告訴我弟心情不要那麼沉重，事情都發生了，要知道接下來該做什麼。」

張士綸肩傷一度危及生涯，他不願向命運低頭，勤做復健和訓練，終於擊退「肩」難考驗，去年他在二軍繳出3成26打擊率，跑出13盜，然而他幾乎是一軍絕緣體，今年5月底終於升上一軍，出賽11場繳出4成62打擊率、5成上壘率，發動4次盜壘全數成功，稱職扮演開路先鋒角色。

張士綸表示，這個傷對他來說沒什麼影響，非常感謝這個傷，讓當時的他學會沉澱自己，把自己練得更壯，「這個傷沒有不好，很謝謝它的出現，造就我今天的好表現。」

過去兩年都在二軍繳出好成績，但一軍出賽數極為有限，張士綸說，一定會想上一軍，恰哥（時任兄弟二軍總教練彭政閔）常提醒他不要急，現在還不是你的時候，必須要把眼前該做的事情做好，要拿出成績，讓一軍教練團不用你都不行。

抓住機會的尾巴當英雄，張士綸說，「我知道機會難得，這時不是我低頭的時候，既然教練把我擺在第一棒，代表相信我，如果退縮可能機會就會流失，雖然還是會害怕，但依舊告訴自己，要相信自己，勇敢地做出來。」

上一軍放手一搏，張士綸說，機會難得，想要展現自己，不要給自己太大束縛，順其自然，把握當下，未來還會遇到很多困難，希望依舊能相信自己。

此役張士綸守二壘，他在第5局上演飛撲快傳一壘的六星級美技守備，而且是在去年他撲壘導致右肩脫臼的傷心地爬起來再戰，兄弟先發洋投勝騎士見狀面露不可置信的表情，頻鼓掌叫好。

「我也覺得不可思議！」張士綸坦言，其實守備一直都是自己的弱項，從以前到現在都是如此，之前在二軍也沒有守得很好，教練常鼓勵他，要他大膽去做，今天接到當下也覺得很不可思議，替自己開心，代表之前的努力沒有白費，現在有一點點收穫，希望可以堅持下去。

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