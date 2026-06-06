TPBL冠軍賽》接任主帥首季就率領夢想家奪冠 簡浩：好爽！

簡浩（左）。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕簡浩休賽季從球員直接退役轉任總教練，帶兵第一年就率領福爾摩沙夢想家勇奪總冠軍，他賽後表示，暑假花了很多時間希望能改變球隊文化，如今奪冠只有一句話「好爽！」

夢想家自2021年闖進總冠軍賽後連4年都擺脫不了一輪遊的魔咒，去年首輪不敵海神後，總經理韓駿鎧說服41歲的簡浩退役接任主帥，他從開季3連敗低潮到帶隊寫下例行賽最長的9連勝，並在總冠軍賽克服1：3落後逆襲成功，扳倒衛冕軍國王，勇奪隊史首冠。

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簡浩在璞園時期就曾隨隊克服1：3落後打敗台啤封王，如今身為總教練再度辦到，他說，整季不斷向球員強調「相信」，「只要相信就什麼都做得到，即使1：3落後，我們還是一場一場來，相信體系，相信自己，就什麼都做得到。」他隨後補充，今天拿到冠軍只有一句話：「好爽！」

對於執教首季就率隊封王，簡浩表示，一直很相信這個團隊，休賽季也希望能改變球隊文化，「拿冠軍並不容易，我們很努力讓每個人都找到適合的位置，接著相信團隊相信教練，這個賽季很多人都犧牲很多。」

韓駿鎧補充，犧牲的不只有球員，包括前任總教練皮爾曼很想幫球隊拿冠軍，因此願意卸下主帥一職後仍留在教練團，簡浩要卸下球員身份也同樣作出犧牲，「很開心球隊從上到下的犧牲，這個過程有很多摩擦，但我們最終展現韌性，贏下了這座冠軍。」

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