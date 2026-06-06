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法網》天才少女首闖大滿貫決戰就奪冠！安德烈耶娃馴服波蘭大黑馬

2026/06/06 22:56

安德烈耶娃。（路透）安德烈耶娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽女單決戰，安德烈耶娃（Mirra Andreeva）技高一籌，6：3、6：2馴服波蘭大黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalinska），19歲俄國「天才少女」首闖大滿貫壓軸就勇奪冠軍，也成為自1992年莎莉絲（Monica Seles）以來巴黎最年輕的冠軍。

天賦十足的第8種子安德烈耶娃，與會外賽爆冷殺入的赫瓦琳絲卡，都是職業生涯頭一回挺進四大賽壓軸秀，雙方在菲利普夏蒂埃中央球開賽兩度互破纏鬥，安德烈耶娃第7局第3度關鍵破發，從2：3連下4局先馳得盤。

擅長紅土作戰的「天才少女」打出信心，次盤乘勝追擊，接連雙破5：0強勢開局，盤末擋住24歲對手赫瓦琳絲卡的反撲，安德烈耶娃耗費1小時22分鐘直落2關門，笑捧法網金盃並獨享280萬歐元（約1.03億台幣）冠軍獎金。

左手持拍的赫瓦琳絲卡雖敗猶榮，WTA世界女單排名114的她，在羅蘭加洛斯狂飆9連勝，已締造賽史首見從會外勇闖決戰的大冷門，也是2021年美國公開賽的英國贏家拉杜卡努（Emma Raducanu）之後，大滿貫史上第2人，儘管左大腿纏著繃帶的她，最終功虧一簣，仍汲取寶貴經驗並打響名號。

安德烈耶娃。（法新社）安德烈耶娃。（法新社）

安德烈耶娃（右起）與赫瓦琳絲卡。（美聯社）安德烈耶娃（右起）與赫瓦琳絲卡。（美聯社）

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