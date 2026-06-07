法網》本世紀第3年輕大滿貫冠軍 安德烈耶娃傳承偶像莎娃

安德烈耶娃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）贏得2026年法國網球公開賽女單冠軍，19歲又39天也是2000年以來第3年輕的大滿貫贏家，賽後她特地感謝俄國同胞前輩莎拉波娃（Maria Sharapova）的肯定與支持。

被譽為「天才少女」的安德烈耶娃，大滿貫首冠年齡在本世紀當中，僅次於2004年溫布頓錦標賽17歲的莎拉波娃，以及2021年美國公開賽18歲的英國黑馬拉杜卡努（Emma Raducanu）。日前特地回到羅蘭加洛斯現場觀戰的莎拉波娃，如今賽後在Instagram發文祝賀，為安德烈耶娃精彩表現深感驕傲，尤其贏球當下冷靜優雅，僅跪倒在地摀著臉，與自己當年頗為相似，「冠軍的標誌。慶祝活動說明一切，興奮，但還不滿足。」

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自3年前安德烈耶娃嶄露頭角，莎拉波娃就看好其堅定態度與出色球技，如今潛力十足的天才少女更上層樓，已自2014年莎娃法網2度封后之後，近12年來首位俄羅斯大滿貫女單冠軍，安德烈耶娃也回應，傳奇前輩擁有大滿貫5冠，非常值得學習效法，「她是我從小打球崇拜的偶像。很顯然，我一直在想，如果她看比賽時，能展現出高水準的網球表現那就太棒了。」

安德烈耶娃。（法新社）

莎拉波娃2004年溫網奪冠。（資料照，歐新社）

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