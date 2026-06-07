法網》天才少女安德烈耶娃奪冠不自滿：我渴望更多成功！

安德烈耶娃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）贏得2026年法國網球公開賽女單冠軍，直言這感覺比自己想像的還要好，而且19歲俄國「天才少女」已經渴望再次體驗更多成功滋味。

「說實話，我以前想像過，甚至還做夢，關於比賽會如何進行等等。」第8種子安德烈耶娃首闖大滿貫決戰表現穩健，直落2馴服會外賽殺入的波蘭大黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalinska），成為近34年最年輕的法網冠軍，也是自2020年波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek ）以來首位封后的青少女，賽後她有感而發：「現實中的感覺當然比夢裡好得多。是啊，看著這座獎盃，意識到這一切都是真的，我可以稱自己為大滿貫冠軍了。」

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安德烈耶娃強調，在羅蘭加洛斯笑捧職業生涯首座大滿貫冠軍意義非凡，「四大賽就是四大賽，無論哪個先到，我都會非常開心。因為我喜歡在紅土打球，甚至還能說點法語，所以這裡是贏得第一個大滿貫的完美地點，很高興真的在這裡發生了。」

浪漫歐洲花都享受勝利時光之餘，潛力十足的安德烈耶娃坦承，其實思緒已經飄向綠茵，放眼6月底開打的溫布頓錦標賽，「這種感覺相當特別。現在我已經開始考慮如何備戰草地賽季，以及參與草地賽事。我覺得成功會讓人上癮，真的很想盡我所能再次體驗這一切。」

安德烈耶娃。（路透）

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