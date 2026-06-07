自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》天才少女安德烈耶娃奪冠不自滿：我渴望更多成功！

2026/06/07 07:01

安德烈耶娃。（歐新社）安德烈耶娃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）贏得2026年法國網球公開賽女單冠軍，直言這感覺比自己想像的還要好，而且19歲俄國「天才少女」已經渴望再次體驗更多成功滋味。

「說實話，我以前想像過，甚至還做夢，關於比賽會如何進行等等。」第8種子安德烈耶娃首闖大滿貫決戰表現穩健，直落2馴服會外賽殺入的波蘭大黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalinska），成為近34年最年輕的法網冠軍，也是自2020年波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek ）以來首位封后的青少女，賽後她有感而發：「現實中的感覺當然比夢裡好得多。是啊，看著這座獎盃，意識到這一切都是真的，我可以稱自己為大滿貫冠軍了。」

安德烈耶娃強調，在羅蘭加洛斯笑捧職業生涯首座大滿貫冠軍意義非凡，「四大賽就是四大賽，無論哪個先到，我都會非常開心。因為我喜歡在紅土打球，甚至還能說點法語，所以這裡是贏得第一個大滿貫的完美地點，很高興真的在這裡發生了。」

浪漫歐洲花都享受勝利時光之餘，潛力十足的安德烈耶娃坦承，其實思緒已經飄向綠茵，放眼6月底開打的溫布頓錦標賽，「這種感覺相當特別。現在我已經開始考慮如何備戰草地賽季，以及參與草地賽事。我覺得成功會讓人上癮，真的很想盡我所能再次體驗這一切。」

安德烈耶娃。（路透）安德烈耶娃。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中